高中木棒聯賽第3階段開打 陽念希飆速宣告復活

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）高中棒球聯賽（木棒組）第3階段今天開打，平鎮高中以8比2擊敗西苑高中，在第3階段開胡，其中第2任投手陽念希飆出151公里，刷新個人最快球速，宣告強勢回歸。

平鎮先發投手哀宥宇一開始連丟4個壞球，西苑陳亭瑋、蔡明佑掌握機會都敲出安打先馳得點。不過平鎮很快就展開反攻，1局下許庭綸獲得保送後，柯敬賢、徐紹予、張趙紘、曾聖安、王興楷都敲出安打，一舉攻下5分超前。

平鎮2局下靠著柯敬賢轟陽春砲再下一城，4局上西苑追回1分；不過到了5局下，平鎮再追加2分保險分。平鎮先發投手哀宥宇投到第5局2出局後，留下一壘有人局面，交由陽念希登板，最後1局再讓王彥恩收尾，搶下第3階段首勝。

陽念希今天中繼1.1局沒有被敲安打、無失分，投出1次三振，沒有保送，第5局就投出150公里球速，第6局再飆上151公里，吸引不少球探目光。

陽念希在前2階段各先發1場，第3階段則改中繼登板，平鎮教練羅健銘表示，陽念希原本就有不錯的球速，只是好壞球落差大，在投球跨步調整後，動作比較穩定，控球也比較好，「今天內容不錯，見好就收，讓他保持好的感覺。」

陽念希提到，今天狀況很好，用7、8分力在投球，先前肩膀傷勢也沒問題了，特別強化肌力，「不管是什麼定位，就是隨時準備好自己。」陽念希指出，近期改變滑球握法，自認速度、犀利度都更好，他笑說：「忽然有一種靈感用不同方式丟滑球，才用2、3天，今天也有使用，感覺不錯。」

陽念希是前統一獅球員、現任化仁國中總教練陽東益的兒子，高中畢業後，挑戰旅外機會不小，陽念希說，有機會就拚，爸爸也會鼓勵他。（編輯：李亨山）1130221