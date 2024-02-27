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哀宥宇「威風八面」完封勝 木棒聯賽平鎮與穀保爭冠

2024/2/27 16:35（2/27 17:11 更新）
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112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強27日由平鎮高中與普門中學交手，平鎮先發投手哀宥宇（前）「威風八面」7局完封壓制，幫助球隊晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 113年2月27日
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強27日由平鎮高中與普門中學交手，平鎮先發投手哀宥宇（前）「威風八面」7局完封壓制，幫助球隊晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 113年2月27日
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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）高中木棒聯賽4強平鎮高中與普門中學交手，平鎮先發投手哀宥宇「威風八面」7局完封壓制、許庭綸首局首打席開轟，終場以4比0搶勝、重返冠軍戰，明天將與穀保家商爭冠。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強平鎮高中與普門中學交手，平鎮派出高二投手哀宥宇先發，哀宥宇雖然有遇到危機，但展現危機處理能力。

高二投手哀宥宇總計用90球投7局，被敲出6支安打，投出1次觸身球保送、4次三振、無失分，被總教練吳柏宏稱讚「威風八面」。

吳柏宏表示，哀宥宇與邱立璿是球隊積極培養的2名高二投手，哀宥宇今天場上展現能力，也讓大家看見是指日可待的好手。

哀宥宇向平鎮教練林煜清學螃蟹球有心得，今天直球、滑球搭配螃蟹球收到不錯效果，還嘗試投1顆曲球，他表示，曲球很久沒有投，今天試著投1顆，結果是壞球。

哀宥宇完封勝幫助球隊晉級冠軍戰，自評狀況還不錯，但還是失投球偏多，及時修正把球丟進去讓打者打不好、守備幫忙，控球與續航力也都是想要加強的重點。

平鎮1局下，許庭綸首打席敲出左外野方向陽春砲，4局下胡振利跑出內野安打、靠著失誤推進壘包，黃天賜三壘打送回第2分，再靠著許庭綸高飛犧牲打多添1分保險分。

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平鎮6局下黃天賜扮演攻勢火車頭率先敲出安打，許庭綸遭觸身球保送，靠著犧牲觸擊、柯敬賢高飛犧牲打送回第4分。

平鎮在110學年度拿下冠軍，上屆木棒聯賽8強止步、最後拿下第5名，本屆重返冠軍戰，明天將與穀保家商交手，平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊本學年首度在冠軍戰碰頭，但已是很熟悉的對手，就看臨場反應誰比較好，就有機會拿下勝利。（編輯：陳仁華）1130227

#平鎮
#哀宥宇
#許庭綸
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