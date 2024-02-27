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許庭綸木棒聯賽開轟還當「吸球機」 選秀輪次被看好

2024/2/27 16:57（2/27 17:11 更新）
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112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強平鎮高中27日與普門中學交手，平鎮好手許庭綸（中）首局首打席就開轟，他畢業投入中華職棒選秀，總教練吳柏宏表示，許庭綸有機會成為輪次最佳球員。中央社記者謝靜雯攝 113年2月27日
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強平鎮高中27日與普門中學交手，平鎮好手許庭綸（中）首局首打席就開轟，他畢業投入中華職棒選秀，總教練吳柏宏表示，許庭綸有機會成為輪次最佳球員。中央社記者謝靜雯攝 113年2月27日
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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）平鎮高中好手許庭綸今天在高中木棒聯賽4強首局首打席開轟，單場1轟2打點，還具「吸球機」體質、有1觸身球，率隊晉冠軍戰；許庭綸畢業投入中職選秀，總教練吳柏宏看好是平鎮野手輪次最佳。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強平鎮高中今天與普門中學交手，平鎮開賽首局靠著許庭綸首打席陽春砲帶起士氣，4局下2比0領先時，許庭綸高飛犧牲打再送回1分打點，6局下獲得觸身球保送，扮演稱職開路先鋒角色。

吳柏宏表示，4強大家都很努力，但投打關鍵是先發投手哀宥宇7局完封勝，打者就是許庭綸，大力稱讚許庭綸，直言很看好他，無論上壘率、長打率及安打率，是陣中最穩定打者，每場球可以有2至3次上壘。

吳柏宏表示，許庭綸是有中長打能力打者，但明白角色定位，上壘比全壘打重要，打擊穩定、選球好是特色，也常獲得觸身球保送。

平鎮目前畢業欲投入中職選秀的高三野手包括許庭綸、徐紹予、張趙紘、曾聖安、全紹凱，吳柏宏表示，許庭綸有機會成為輪次最佳球員，打擊、守備、腳程都算中上。

今天敲出本屆木棒聯賽個人首轟，許庭綸也把全壘打球收回，他笑說打到球雖然沒有很大力，但有做好揮棒的延伸、把球帶出去，得到不錯效果。

許庭綸也透露，一直在考慮是否畢業參加中職選秀，農曆年間做出決定，家人也很支持，自評優勢是擊球率與上壘率，守備判斷也不錯。

許庭綸還有「吸球機」體質，他苦笑說木棒聯賽每個階段機會都有觸身球保送，近5場比賽已經8次觸身球保送；但可能也跟站位有關係，習慣站比較裡面、設定外角球攻擊，也委屈地說「習慣了啦！但打到還是會痛」。（編輯：陳仁華）1130227

平鎮高中好手許庭綸（中）27日在112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強對普門中學比賽，敲出本屆個人首轟，單場1轟2打點，率隊晉冠軍戰。圖為許庭綸與首轟球合照。中央社記者謝靜雯攝 113年2月27日
平鎮高中好手許庭綸（中）27日在112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強對普門中學比賽，敲出本屆個人首轟，單場1轟2打點，率隊晉冠軍戰。圖為許庭綸與首轟球合照。中央社記者謝靜雯攝 113年2月27日
#平鎮高中
#吳柏宏
#許庭綸
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