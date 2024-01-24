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陽念希大復活 高中木棒聯賽先發好投率平鎮奪勝

2024/1/24 20:37（1/24 20:46 更新）
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112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段賽事持續進行，桃園平鎮高中投手陽念希（中）24日先發主投4局飆8K，率隊以7比0提前在5局擊退莊敬高職。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年1月24日
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段賽事持續進行，桃園平鎮高中投手陽念希（中）24日先發主投4局飆8K，率隊以7比0提前在5局擊退莊敬高職。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年1月24日
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（中央社記者楊啟芳台北24日電）高中木棒聯賽平鎮高中先發投手陽念希今天上演大復活，先發主投4局，飆出8次三振、146公里球速，率隊以7比0擊退莊敬高職，提前5局結束比賽，平鎮連2場扣倒對手取勝。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽在昨天開打，第一階段預賽共45隊分8組舉行，每組取4隊晉級第2階段比賽。

陽念希在2022年U18世界盃超級循環賽，對美國先發完投7局失2分拿下勝投，投出生涯代表作；但後來投球狀況卻一路探底，去年U18世界盃只在預賽對捷克後援1局失1分，球速和控球皆不理想。

此戰陽念希上演大復活，主宰戰局先發4局用了62球，只被擊出3支安打，飆出8次三振、另有2次四死球，無失分拿下勝投，其中第1、3、4局都讓對方進占得點圈，合計6打數未被敲安，展現解決危機的能力；另外，王彥恩後援1局無失分順利守成。

平鎮總教練吳柏宏指出，之前陽念希就醫檢查並無傷勢，只是有右肩夾擠的問題，在球隊2名投手教練羅健銘、林煜清的協助指導下，狀況逐漸回穩。

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吳柏宏表示，在木棒聯賽前的練習賽，陽念希曾投到147公里，這場比賽最快球速也有146公里，無論球速、控球和投球節奏都到位。

另一場賽事，善化高中今天對上秀峰高中，雙方膠著到7局上，善化一舉灌進5分，一、二壘有人時林鴻叡擊出投手上方飛球，秀峰投手無法順利接殺形成內野安打，善化扳平戰局，接著顏佳恩敲出三壘安打一棒清壘，黃贊維再補上一發中外野2分砲，終場善化以7比3獲勝。（編輯：張雅淨）1130124

#平鎮高中
#陽念希
#平鎮
#吳柏宏
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