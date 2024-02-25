哀宥宇學林煜清螃蟹球有心得 木棒聯賽後援穩守搶勝

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（中央社記者謝靜雯嘉義25日電）平鎮高中高二投手哀宥宇學林煜清的螃蟹球投出心得，今天木棒聯賽對善化高中比賽危機時登板後援穩守，投1.1局無失分率隊搶勝、晉級8強，哀宥宇笑說，想挑戰終結者角色，喜歡有壓力的感覺。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強賽今天開打，平鎮高中開賽首局靠著柯敬賢2分砲取得領先，善化4局上先追回2分，平手、三壘有人時，平鎮換上投手哀宥宇接手登板、三振化解危機，替球隊守住平手局面。

平鎮4局下抓準對方投手、守備都有狀況，單局敲出6支安打，加上對手4次守備失誤，一口氣攻下8分、奠定勝基，終場以10比2、5局搶勝，晉級8強；哀宥宇今天後援投1.1局無失分，最快球速約143公里，拿下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，哀宥宇雖然才高二，但前3個階段都是扛關鍵比賽的先發，球速雖然不是特別快，但控球不錯，有危機時才選擇安排讓他登板。

哀宥宇表示，過去先發出賽的機會比較多，不常在危機時登板，今天遇到狀況接手後援，想辦法解決打者。他也笑說，若有機會希望可以挑戰終結者角色，「喜歡有壓力的感覺。」

哀宥宇自曝變化球種有滑球、變速球，但變速球不太會跑，所以去年底黑豹旗青棒賽結束後，有向球隊教練林煜清學螃蟹球，學了2個月左右實戰使用，收到不錯的效果。

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林煜清表示，球隊中的投手想要學螃蟹球其實都有教，但螃蟹球還要看每個人的握球感覺，目前投得最好的就是哀宥宇，可以有效製造打者揮空。他也稱讚哀宥宇高中階段球速進步滿多的，目前最快球速約有145公里。

對於哀宥宇透露想要挑戰終結者角色，林煜清表示，若要勝任終結者角色，控球要再更精準，但他場上投球沉穩，也算是有終結者的特質。（編輯：張雅淨）1130225