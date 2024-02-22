巨人交流賽大巨蛋全開 單日觀眾可望達3萬6千人

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將於3月2日、3日於台北大巨蛋進行，巨人分別與兄弟、桃猿交手，主辦單位今天宣布2天座位席全數開放，單日可望達3萬6千人進場。

交流賽將由讀賣巨人分別與中職中信兄弟以及樂天桃猿隊交手，主辦單位今天發布訊息表示，在多次催生下，終於在今天成功爭取台北大巨蛋座位全場開放，且門票即刻開賣，現場有望迎來3萬6千人的應援聲。

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這次交流賽於3月2日、3月3日進行，3支隊伍都將以全一軍陣容上陣，巨人軍將於29日抵台備戰，由總教練阿部慎之助領軍，選手名單則有明星內野手坂本勇人、王牌先發菅野智之、4棒重砲岡本和真等重量級球星。

主辦方已經在昨天公布中職2支球隊的首波名單，中信兄弟包括王威晨、江坤宇、陳俊秀，還有老將周思齊、陳子豪、許基宏、詹子賢等明星球員，都在參賽名單中；樂天桃猿則有黃子鵬、陳冠宇、廖健富、朱育賢等主力選手。（編輯：李亨山）1130222