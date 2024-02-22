中職排2場熱身賽在大巨蛋 也爭取明星賽檔期

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職將在3月30日開打，開幕戰已預計在台北大巨蛋舉辦，目前只差下週要經過聯盟的新建球場安全檢測，預計熱身賽規劃2場賽事在大巨蛋，目前也爭取明星賽在大巨蛋舉辦。

中華職棒35年例行賽即將在3月30日正式開打，開幕戰將由去年總冠軍賽組合味全龍對上樂天桃猿。中職會長蔡其昌於受訪時透露，今年開幕戰味全龍已確定安排在台北大巨蛋舉辦，另外今年球季也預計有20多場賽事會在大巨蛋。

中職今天發布訊息表示，目前最後一個關卡是聯盟的新建球場安全檢測辦法與球員實戰測試。為此蔡其昌昨天特別拜會台北市長蔣萬安，做最後的討論與意見交換，預計下週與球員工會、專家委員、球團代表等進行場地現勘。

聯盟指出，針對新建球場安全檢測計畫的落實相當重要，計畫安排2場熱身賽在台北大巨蛋實戰測試，讓教練、球員們及賽務人員提早熟悉台北大巨蛋，同時提供使用上的反饋給遠雄公司參考，希望在今年開幕戰之前做好萬全準備工作。

另外，針對今年中華職棒明星賽將回到北台灣，目前已將台北大巨蛋、樂天桃園球場等2球場納入評估，不過目前因大巨蛋檔期問題卡關，蔣萬安也允諾協助了解，期盼明星賽在台北市舉辦。

蔡其昌也向蔣萬安表達，希望大巨蛋有平日與假日的租金差別，避免大家都擠在假日時段，也提升球團平日使用誘因。

聯盟強調，今年大巨蛋場次達20多場，除了球團之間的協調，與遠雄大巨蛋場地租借的題目上也往返討論多次，都是希望第1年在大巨蛋的賽事能夠順利完成。（編輯：張雅淨）1130222