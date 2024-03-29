中信兄弟團隊薪資微幅調漲 江坤宇月薪54萬元

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職中信兄弟今天公布團隊薪資全數談畢，團隊調幅超過5.4%，江坤宇去年完成金手套游擊手4連霸，今年月薪調整至新台幣54萬元、調幅22.7%，投手吳俊偉也獲調薪。

趕在中職新球季開打前一天兄弟公布團隊薪資調薪結果，整體薪資微幅調漲，球團感謝球員們為球隊的付出，也期盼今年能夠重振旗鼓，共同「進取勝利」。

兄弟「小可愛」江坤宇去年達成游擊金手套4連霸、最佳9人游擊手3連霸，打破聯盟游擊守備率的紀錄，今年月薪由44萬元調升至54萬元，調幅22.7%，球團期盼江坤宇能夠繼續在場上展現銅牆鐵壁的守備，成為學弟們學習的榜樣。

第3度獲得中繼王獎項的投手吳俊偉，揮別前年的低潮，去年成為團隊後援不可或缺的要角，今年月薪由26萬元調升至38萬元，調幅46.15%。

去年幾乎整季鎮守中外野防區的岳政華，今年月薪由20萬元調升至30萬元，獲得調薪50%的肯定。

投手鄭凱文去年行使自由球員權利（FA），今年也與球團達成共識，月薪調整至63萬元，球團期待鄭凱文能夠展現資深學長的價值，帶給球隊與學弟們更多影響力。

其餘野手調薪部份，王政順月薪由10萬元調升至16.5萬元、調幅65%，岳東華月薪由30萬元調升至36萬元、調幅20%。

林吳晉瑋月薪由8萬調升至11萬、調幅37.5%，詹子賢今年也有獲得加薪、月薪達63萬元，曾頌恩本季也加薪6萬元。

投手調薪部分，呂彥青月薪由45萬元調升至50萬元、調幅11.1%，江忠城月薪由12萬調升至13.5萬，調幅12.5%，陳琥月薪由12萬元調升至14萬元，調幅16.6%。

小幅扣薪部分，投手吳哲源月薪24萬元調降至22萬元，捕手黃鈞聲月薪18萬元調降至16萬元，野手張志豪月薪75萬元調降至60萬元、蘇緯達月薪19萬元調降至17萬元。（編輯：陳政偉）1130329