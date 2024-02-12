味全龍拚2連霸 林智勝續寫紀錄新戰力也成話題

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）味全龍隊回到一軍3年就抱回總冠軍，今年繼續由總教練葉君璋率隊拚連霸。42歲精神領袖林智勝要繼續堆高紀錄，今年新戰力加入，郭嚴文、鄭鎧文補砲火、陳禹勳鞏固牛棚。

味全龍隊是中職創始球隊之一，1990年職棒元年奪下隊史首冠，1997年至1999年完成3連霸後解散，直到2019年復隊，2020年先奪下中職二軍總冠軍，2021年重返一軍，2023年總冠軍賽與樂天桃猿隊交手以4勝3敗奪冠，睽違24年再讓球迷開心拋下紅色封王彩帶。

葉君璋上次穿著味全龍隊球衣奪冠是球員身分，去年以總教練身分見證「奇蹟」感觸特別不同，這24年看到龍隊從球迷很多、到球隊解散，龍隊再度重返，球迷慢慢回鍋，直言身為職棒人，可以把球迷再找回來更重要也更難得。

2023年中職觀眾人數顯著成長，場均觀眾人數達6000人、為歷年最多，味全龍隊主場觀眾人數成長35.02％僅次富邦悍將隊的40.29%，主場平均每場觀眾人數為5614人、票房表現亮眼，味全龍隊天母棒球場主場滿場觀眾人數為1萬人，先天條件受限，新球季有意在台北大巨蛋排雙位數主場賽事，盼帶動票房再創佳績。

42歲林智勝繼續寫創紀錄 再拚個人生涯第7冠

林智勝中職生涯從La New熊隊（Lamigo桃猿隊前身）開始，經歷Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），2016年轉戰中信兄弟，2022年再到味全龍，在3個球團期間都跟著球隊拿下總冠軍，去年帶著龍隊年輕球員拿下睽違24年的總冠軍，為個人中職第6冠，今年志在挑戰第7冠的他霸氣喊話：「我們會努力變得更強。」

林智勝今年球季每場出賽都有機會再寫紀錄，開幕戰為3月30日迎戰樂天桃猿隊，若林智勝能在開幕戰先發，將超越統一獅隊退役球星高國慶，以42歲又89天成為史上第2老開幕戰先發野手，中職最老開幕戰先發野手為林仲秋保持，他在2001年3月9日以42歲又167天於開幕戰先發。

倘若林智勝沒有先發亮相，而是在比賽後半段替補上場，仍是繼高國慶、林仲秋後，第3老在開幕戰出賽的野手。

林智勝去年4月16日代打開轟、敲出個人中職生涯第300轟，突破張泰山紀錄、成為中職全壘打王。高國慶退役後，林智勝成為中職現役第2老野手，最老野手為中信兄弟周思齊，林智勝目前生涯累積303轟，今年球季將繼續加高「智勝障礙」。

除全壘打量，林智勝目前累積1831支安打，今年球季有望先超越高國慶的1844支安打，挑戰中職1900安第4人，林智勝也累積1060得分、史上第3，也有望突破張泰山1075得分紀錄，再拚超越聯盟紀錄保持人彭政閔的1090得分。

洋投伍鐸要湊齊9年一軍資歷 挑戰「羅力條款」第2人

37歲洋投伍鐸（Bryan Woodall）2015年首度在中職一軍亮相，2015年至2017年間效力中信兄弟，2018年至2020年轉戰富邦悍將，2021年投效味全龍，去年10月9日完成中職生涯1000局投球里程碑，也是繼勇壯（Osvaldo Martinez，2002年）、風神（Jonathan Hurs，2005年）、羅力（Mike Loree，2019年）後，第4個取得8年一軍資歷的洋投。

伍鐸雖不算年輕，但能扛住壓力、有企圖心，在教練團眼中先發、中繼、後援都可勝任，去年總冠軍賽3場出賽拿下1勝、1次中繼成功，關鍵時刻展現價值，獲選為總冠軍賽勝隊優秀球員，也是中職生涯個人首冠。

退役洋投羅力2022年季後中職一軍資歷滿9年，可不受洋將登錄名額限制、取得本土球員資格，成為符合「羅力條款」第1人，伍鐸承認，「羅力條款」是個人目標，今年拚湊滿中職一軍9年資歷也是觀賽焦點。

根據中職規定，取得年資的資格為登錄一軍滿125天，或當年度投球局數或野手出賽數達所屬球隊球季出賽數2/3，未達1年紀錄不進行累積。

郭嚴文鄭鎧文補強砲火 陳禹勳加入鞏固牛棚

頂著衛冕軍光環，味全龍隊補強卻不手軟，捕手劉時豪去年底行使自由球員權利，龍隊展現誠意開出2年合約留人，還從統一獅隊網羅曾有單季破20轟的野手鄭鎧文，再找來曾效力樂天桃猿隊多次拿下金手套和最佳9人獎的內野手郭嚴文。

去年底擴編選秀台鋼雄鷹隊挑走龍隊牛棚投手王躍霖，龍隊則簽下34歲投手陳禹勳，盼補起牛棚空缺，陳禹勳目前中職生涯累積125次中繼成功、121次救援成功，百中繼、百救援為中職史上第1人，龍隊看中他的經驗和場上霸氣，盼他除在投球方面幫助球隊，也可以分享經驗與想法給年輕投手群。（編輯：龍柏安）1130212

中華職棒味全龍隊37歲洋投伍鐸（前右）雖不算年輕，但能扛住壓力、有企圖心，在教練團眼中先發、中繼、後援都可以勝任，2023年總冠軍賽獲選為勝隊優秀球員，2024年拚湊滿中職一軍9年資歷也是觀賽焦點。圖為2023年11月12日龍隊封王頒獎畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年2月12日

中華職棒味全龍隊簽下34歲投手陳禹勳盼填補牛棚空缺，陳禹勳目前中職生涯累積125次中繼成功、121次救援成功，百中繼、百救援為中職史上第1人。圖為陳禹勳113年2月1日春訓訓練畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年2月12日