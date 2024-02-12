平野惠一上任領軍 中信兄弟盼找回連霸榮耀

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職中信兄弟今年改由平野惠一執掌一軍兵符，彭政閔則是到二軍培育新秀。新球季兄弟找來一壘重要戰力陳俊秀，提高野手競爭力，以新氣象出發的他們，誓言要找回連霸榮耀。

中信兄弟在2021、2022年球季風光奪冠、完成連霸，去年季中突然換帥，宣布由彭政閔接過林威助手中的兵符，不過最後無緣季後賽，全年勝率排名落居第4。

兄弟在去年底再次宣布換教頭，今年新球季由日籍的平野惠一接任，彭政閔則是到二軍擔任總教練。

平野惠一上任後直言，要打出讓球迷滿意的比賽，他說：「職棒就是因為有球迷才是職棒，去年是比較不甘心的球季，今年希望我們不會再讓球迷失望，也希望有更多球迷加入，讓大家覺得身為兄弟球迷真是太好了，這一年我會帶著這個覺悟帶領球隊。」

而身兼農場主管的二軍總教練彭政閔同樣背負重任，他表示，針對1.5軍的球員會希望他們保持競爭力，隨時準備好上一軍，並將身體狀況保持好；至於還在養成的球員，會鼓勵他們不要害怕失敗，希望選手更有求勝心，而他自己也有信心，準備好後回到一軍教練團。

野手迎來一壘大將陳俊秀 投手鄭浩均缺陣是考驗

去年上半季因為許基宏動手術，兄弟隊的一壘出現大空缺，包括張志豪、蘇緯達、曾頌恩等人都守過一壘，不過都沒辦法固定人選，直到下半季許基宏歸隊才比較穩定。

去年底兄弟補進了陳俊秀，迎來攻守優異的一壘手，陳俊秀從2014年返回中職以來，有3個球季突破20轟，打擊率也幾乎在3成以上，雖然近2年攻擊數據稍稍下降，但在鎮守一壘時，穩定紮實的接球技巧帶給隊友莫大安定感。

陳俊秀到兄弟後，對戰力肯定是大加分，不但能讓一壘人選固定下來，也加深板凳深度，並刺激其他選手的競爭。平野惠一表示，陳俊秀是很好的選手，球團才會簽進來，「他的存在可以刺激到其他人，最重要的是把隊內競爭拉起來。」

在野手方面球團網羅了陳俊秀、進行了補強，不過本土投手戰力部分，因「美美」鄭浩均進行了韌帶置換手術（Tommy John），預計今年球季報銷。

本土先發部分，兄弟先簽回自由球員鄭凱文，其他位置則是開放競爭，包括去年季中選秀第1指名的林暉盛、2022年選進的旅美資歷投手徐基麟、以及去年先發11場拿下3勝的余謙，都是有力人選，且兄弟在1月就備齊開季5名洋投，有望補上戰力缺口。（編輯：龍柏安）1130212