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手臂刺上沙漏 陳柏豪提醒自己時間重要性

2024/3/11 18:23（3/11 19:46 更新）
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透過自由球員補償方案，球員陳柏豪本季將轉戰中職樂天桃猿隊，他11日在台北出席活動記者會並分享身上刺青含義，其中最特別的是沙漏，希望提醒自己時間的重要性，時間已經不多了，必須在最短時間內拿出成績。中央社記者張新偉攝 113年3月11日
透過自由球員補償方案，球員陳柏豪本季將轉戰中職樂天桃猿隊，他11日在台北出席活動記者會並分享身上刺青含義，其中最特別的是沙漏，希望提醒自己時間的重要性，時間已經不多了，必須在最短時間內拿出成績。中央社記者張新偉攝 113年3月11日
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（中央社記者陳容琛台北11日電）透過自由球員補償方案，陳柏豪本季將轉戰樂天桃猿，完成左手臂刺青的他表示，其中的沙漏想提醒自己，時間已經不多了，必須在最短時間內拿出成績。

25歲的陳柏豪在2017年中職季中選秀獲得中信兄弟第3指名，去年幾乎都在二軍奮戰，僅在一軍出賽4場，不過因為冬季聯盟表現出色，而被桃猿相中，成為陳俊秀轉隊至兄弟的補償球員。

休賽季得到許多與日本職棒球隊交流的機會，尤其日前還站上大巨蛋的投手丘，陳柏豪認為是很不錯的旅程，「進來球隊保持好的競爭力，努力拚上去，拿出好的表現幫助球隊，他們對我的肯定、期待很高，不希望讓他們失望。」

帶著挑戰先發的想法，陳柏豪在春訓以先發角色調整，牛棚球數甚至達到60顆，不過新賽季預計還是擔任牛棚角色，他自評這樣的調整方式比較容易進入狀況，再搭配教練提點的小策略，「現階段狀況非常好，無論教練給予什麼任務，我都會接受。」

從前年開始刺青的陳柏豪，終於在去年完成，他在接受中央社採訪時分享含義，主要是守護家人的圖騰，包含代表埃及文化的阿努比斯神，而老虎象徵自己的生肖，西洋棋則是強調路要一步一步慢慢走，就像下棋也是經過思考。

最特別的是沙漏，陳柏豪希望提醒自己時間的重要性，「不能因為高中生挑戰職棒，就覺得時間很多，畢竟去年成績不太理想，必須在最短時間內拿出好的表現，才有機會在這個舞台打拚。」（編輯：張雅淨）1130311

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