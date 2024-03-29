郭嚴文心細了反而想太多 從龍年輕球員身上學東西

（中央社記者謝靜雯台北29日電）野手郭嚴文改披龍袍今年開季一軍出發，他表示不同球隊不一樣的心情，與新人期的膽大心細不同，現在心細了反而想太多，也提到從味全龍隊年輕球員身上學到很多東西。

郭嚴文從樂天桃猿隊轉隊味全龍隊，今年開季一軍出發，他表示還是有壓力，畢竟是新轉到這個球隊，如果有順利先發，也會給自己比較大的壓力，希望可以有表現幫助球隊。

35歲的郭嚴文也算是職棒「老鳥」，他表示，還是職棒新人時沒有經驗，感覺「膽大心細」，但現在不同了，有時候會想如果沒有表現，不曉得下一場會在哪裡，反而太過小心，心細了反而膽子不夠大，有點綁手綁腳的。

郭嚴文表示，後來也會思考，其實棒球場上會發生的事情不可能照著預想劇本走，大家或許會覺得有經驗的學長帶領學弟，「但我覺得反而是學弟們教我事情，我從他們身上學到很多事情」。

郭嚴文生肖屬龍，他笑說，進到龍隊後發現有小自己一輪的「小龍」，甚至年紀小更多的年輕球員，但很多時候自己放不開時，反而是學弟找他開玩笑、要他輕鬆一點，包括團隊的氣氛很好，彼此加油鼓勵，真的是「隊友」的感覺，不會拘束學長、學弟關係。

郭嚴文今年守備位置定位一壘，他直呼一壘真的不好守，以前雖然守過，但不是固定一壘出賽，一壘真的不容易，每個打席的補位、跑位，每名投手的球質也不一樣，也笑說以前的隊友陳俊秀守一壘很讓人放心，感覺偏差的傳球、陳俊秀都有辦法幫忙補救回來。（編輯：陳政偉）1130329