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味全龍開訓典禮喊2連霸 葉君璋盼球員保持謙虛

2024/2/15 14:03（2/15 14:16 更新）
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中華職棒味全龍隊15日在雲林斗六棒球場舉辦開訓典禮，公布年度口號「龍眾一心 keep Fighting」，並合影留念。中央社記者張新偉攝 113年2月15日
中華職棒味全龍隊15日在雲林斗六棒球場舉辦開訓典禮，公布年度口號「龍眾一心 keep Fighting」，並合影留念。中央社記者張新偉攝 113年2月15日
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（中央社記者楊啟芳雲林15日電）中職去年冠軍隊味全龍今天在斗六棒球場進行開訓典禮，歡迎3名新球員郭嚴文、陳禹勳、鄭鎧文，教頭葉君璋對球員喊話，希望大家不要自滿，要加強自己、保持謙卑的心去比賽。

味全龍隊已經在1月29日開始春訓，開訓典禮選在農曆過年後的今天舉行，公布今年度口號為「龍眾一心Keep Fighting」，年度目標也喊出要達成2連霸。

龍隊總教練葉君璋在開訓儀式上對球員喊話，今年目標就是拿下2連霸，希望球員們保持企圖心、保持健康，「我們還有很多問題要解決，希望大家春訓可以針對自己缺點去加強，雖然去年總冠軍希望帶給我們信心，但是不要自大、自滿，要保持謙卑的心去比賽。」

開訓儀式上龍隊也特地歡迎新成員，包括前樂天桃猿隊的郭嚴文、陳禹勳，以及前統一獅隊鄭鎧文。對於今年球季的補強，葉君璋受訪時指出，「雖然我們去年拿下總冠軍，但還是有一些進步的空間，我們球員比較少，他們對我們來講是有補到位置。」

領隊丁仲緯表示，目前本土球員補強已經告一段落，談薪部分則是都還算順利，目前已經談完8、9成，確認後會一併公布，由於去年奪下總冠軍，對球員有一定的肯定，整體一定會加薪。

此外，今天開訓典禮活動同步開放球迷入場，現場吸引不少球迷進場支持參與，其中特別安排龍年出生的「龍寶寶」劉基鴻、徐若熙、郭天信、張政禹、張景淯、曾傳昇，與現場球迷拍照合影。（編輯：陳政偉）1130215

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