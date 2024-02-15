郭嚴文開訓帶動喊應援口號 笑說學弟很活潑

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（中央社記者楊啟芳雲林15日電）郭嚴文今年球季轉戰中職味全龍隊，今天開訓典禮還帶動喊「超級喜歡郭嚴文」口號，他笑說，龍隊學弟都非常活潑，加上好友陳禹勳也一起來到龍隊，在適應方面得到非常多幫助。

郭嚴文在去年球季結束後，沒有被樂天桃猿隊放進60人保留名單中，不過隨後轉戰衛冕軍味全龍隊。龍隊總教練葉君璋今天表示，「去年我們運氣還滿好，野手都比較健康，但今年也不知道會怎麼樣，來了有競爭力的球員有很大幫助。」

雖然郭嚴文因為膝蓋傷勢，去年都是守一壘，葉君璋指出，一開始想法也是讓郭嚴文固定守一壘，不過春訓時發現他的守備能力比想像中好，感覺可以頂替其他位置，像是二壘、三壘。

今天在開訓典禮，球團播出在桃猿隊時期的專屬應援曲，郭嚴文還帶動學弟及球迷喊「超級喜歡郭嚴文」口號。郭嚴文受訪時笑說，學弟真的很活潑，自我介紹時喊應援口號是學弟要求，「本來很猶豫到底要不要做，很怕他們放我鳥，但透過這次開訓我覺得自己輕鬆滿多的，反而是學弟在帶我。」

在龍隊陣中，林智勝、劉時豪、陳禹勳都是以前桃猿隊隊友，郭嚴文說：「我覺得很開心，我比較少話，像我剛來時有智勝、時豪真的很活潑，讓我可以更快融入這些學弟。」今年初陳禹勳也加入，郭嚴文指出，「他來之後也幫助我滿多的，尤其是在適應生活這方面。」

談到目前為止春訓的感覺，郭嚴文表示，「我覺得每天都有一點點收穫，滿開心的，身體的感覺也愈來愈棒了，我會去找防護員、體能訓練師更加強，葉總也給我很多時間，叫我先把身體顧好。」

本季年度目標郭嚴文寫下「安靜」2字，他說明：「就是安靜一點，有些人覺得安靜的人做不了事，但我覺得安靜可以做更多事情。」（編輯：李亨山）1130215