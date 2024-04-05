賽後飛奔到大巨蛋 陳柏豪看官大元引退式爆哭

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職中信兄弟官大元昨天進行引退式，樂天桃猿的陳柏豪賽後特別飛奔到大巨蛋見證，他表示，官大元對他來說就是人生中的貴人，「看到他投出最後一顆球，完全沒辦法接受。」

前樂天桃猿選手陳俊秀去年底透過自由球員制度轉戰中信兄弟，桃猿隊則選擇投手陳柏豪作為補償選手。昨天在台北大巨蛋由中信兄弟與台鋼雄鷹交手的賽事結束後，進行「最強轉運手」官大元的引退儀式，而在天母棒球場比完賽的陳柏豪也驚喜現身。

陳柏豪今天接受訪問時表示，本來昨天是想自己開車，「但我是抱持著應該來不及的心態，想說隨緣就沒有開車，剛好昨天比賽完看到大巨蛋比賽也快結束，就想說拚看看，很感謝冠宇（陳冠宇）學長開車載我到大巨蛋。」

談到學長官大元，陳柏豪說：「他對我來說是職棒生涯中重要的貴人，是我剛進職棒時遇到最資深的前輩，本來一開始進職棒時不敢跟他說話，但過了半年居然可以一起聊天。」陳柏豪也笑說，他們都是電視兒童，「很常一起討論劇情。」

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陳柏豪指出，昨天看到兄弟投手教練王建民把球交給官大元的瞬間，就止不住淚水，「我私心希望他不要退，但畢竟這是他的人生決定，真的很感謝他這幾年的教導，還好昨天有趕上，看到他投出最後一顆球，完全沒辦法接受，沉澱了一個晚上。」

比起「賢拜」（前輩），陳柏豪更常叫官大元「師父」，陳柏豪指出：「他真的教我很多東西，就像是武打片裡面師父傳授武功，我那時候剛進去就像是學徒，他又這麼挺身而出來教我。」雖然官大元已高掛手套，不過陳柏豪說：「我會把他傳授給我的經驗、態度，發揮在球場上。」（編輯：龍柏安）1130405