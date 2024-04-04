官大元大巨蛋引退式 披黃衫淚崩投出最後一球

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職中信兄弟隊今天在台北大巨蛋為「最強轉運手」官大元辦引退儀式，官大元接過投手教練王建民的球後就淚崩，投出最後一顆球後宣告要放下手中棒球，邁向人生下一篇章。

官大元是少數沒三級棒球科班背景的職業棒球員，2011年透過選秀加入兄弟象隊，27歲才展開職棒生涯，是大器晚成代表。

官大元新人年就以中繼投手身分拿下10勝、打破中華職業棒球大聯盟紀錄，一舉拿下新人王；隔年球季又以中繼投手身分拿下11勝，被封為「最強轉運手」。

40歲的官大元去年球季結束後宣布退休，晚間引退儀式吸引2萬5942名觀眾見證。穿兄弟球衣的官大元從王建民手中接過球，兩人感性擁抱，官大元邊掉淚站上投手丘投出最後一球，為13年職棒生涯畫下句點，隊友們也一一上前擁抱。

官大元在引退宣言中表示，感謝兄弟飯店2010年底讓他加入有「百萬象迷」的球隊，穿上頗具重量的黃金聖衣，「才可以用手中的棒球描繪出我自己的幸福棒球人生與最佳色彩」，甚至成為第一個在大巨蛋辦「畢業典禮」的選手。

他說，棒球不是努力就有收穫，但他一直秉持再堅持一下下，可能會少很多遺憾的想法拚鬥，從沒放棄念頭，但總有一天還是要放下。

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官大元接受媒體聯訪表示，引退儀式準備很長一段時間，「稿子修修改改，一直到今天中午才算是定案。」寫致詞稿時好幾次偷偷掉淚，但他很怕與前職棒球員詹智堯引退時一樣哭到唸不完，「準備過程中我盡可能重複唸過，想要在球場上唸完。」

被問及球員生涯有沒有留下遺憾，官大元說，沒特別放不下的事，卸下球員身分後，還有些與棒球一樣重要的事等他執行，像家庭和球隊任務。（編輯：李明宗）1130404