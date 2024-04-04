從非科班到大巨蛋引退 官大元叮嚀學弟愛惜羽毛

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）官大元今天在台北大巨蛋進行引退儀式，雖然沒能在大巨蛋比賽，不過從非科班選手到大巨蛋引退，他直言這個劇本沒人寫得出來，他叮嚀其他選手愛惜羽毛，珍惜現在的幸福環境。

中信兄弟官大元是中職少數非棒球科班出身的選手，在2011年開啟職棒生涯，見證中職起起伏伏，如今在大巨蛋進行「畢業典禮」，他說：「從非科班打到職業，再到大巨蛋引退，這個劇本沒有人寫得出來。」

去年決定退休之後，官大元有接觸到社區棒球、非科班的小球員，「彷彿看到30多年前打棒球的自己，看到他們在練球的每個動作、各種可能會被教練罵的舉動，都像30幾年前自己傻傻的樣子。」

官大元在引退儀式致詞時，特別叮嚀其他選手一定要愛惜羽毛，「13年前加入職棒那天起，時時刻刻叮嚀自己球賽結束後不要隨意外出，在外面遇到陌生人別再逗留，球員電話隨時有檢調監聽。」

官大元指出，人人自危的時代已經過去，「大巨蛋已經孵化完成，單場3萬人看球已經不是癡人說夢。」談到引退的唯一遺憾，官大元表示，「很遺憾沒能在賽季踏上大巨蛋投手丘，現在選手是非常幸福的。」

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談到未來規劃，除了協助兄弟球團，包括投手教練王建民也有交代培養年輕選手的任務；官大元指出，自己在去年底成立了「台灣元動力運動發展協會」，他表示，「希望可以協助過去跟我同樣背景的單親、失親小朋友，讓他們用自己的力量翻轉人生。」

官大元計畫在今年底辦一場公益高球賽，期望一些企業投入，幫助需要被支持的運動選手，不只是棒球，單項運動也包含其中；此外，官大元還會協助業餘球隊台中台壽霸龍隊。（編輯：李亨山）1130404