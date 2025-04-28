王建民指導帛琉棒球代表隊 傳授伸卡球投法

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職中信兄弟隊投手教練王建民今天指導帛琉棒球國家隊，稱讚帛琉投手有不錯的基礎，協助投球細節調整，並傳授招牌伸卡球投法，帛琉球員知道王建民大聯盟資歷也紛紛要簽名。

教育部體育署今年委託國立體育大學辦理「帛琉棒球國家隊來台移地訓練計畫」，再度邀請帛琉運動代表隊來台訓練，協助帛琉棒球隊備戰6月在帛琉舉辦的第12屆太平洋迷你運動會（Pacific Mini Games），並拓展運動外交網絡。

在體育署長鄭世忠牽線下，今天特別邀請具美國職棒大聯盟資歷、現任中職中信兄弟投手教練的王建民親自指導帛琉球員。鄭世忠感謝王建民撥出時間指導友邦棒球隊，將其揚名世界的投球美技傾囊相授。

王建民感謝鄭世忠的邀請，他表示，非常高興能受邀參與這項台帛運動交流計畫，並稱讚帛琉投手們有很不錯的基礎，今天針對一些投球細節進行調整與指導，希望能幫助他們投球更有效率。

今天訓練內容包含握球技巧、投球姿勢調整、軸心腳的蓄力運用，也傳授王建民威震美國職棒大聯盟的伸卡球投法。

帛琉隊助理教練拉費爾（Hubert Takeshi Rafael）表示，當選手們得知有王建民來指導時，全隊都充滿期待，感謝王建民不藏私地分享投球技巧，讓隊員們受益匪淺。

接受指導的投手魯蒙蓋（Ray Rdialul Rumong）開心地表示，王建民的指導非常細膩，讓他們更了解控球與球路變化的技巧，收獲很多。

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鄭世忠表示，此次特別安排王建民指導，是希望透過台灣豐富的棒球資源，協助帛琉隊精進技術，增進雙方體育情誼。這次移訓也規劃帛琉隊與台灣各級學校及棒球隊進行多場交流賽，讓球員透過實戰增強競技能力。

鄭世忠指出，未來運動部成立後，將持續推動國際運動交流計畫，擴大運動外交影響力，為國際友誼搭起堅實的橋梁。（編輯：張雅淨）1140428