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德保拉先發4局吞敗下二軍 更有效率抓出局數是課題

2025/4/26 18:08（4/26 18:26 更新）
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中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉（圖）25日先發投4局失3分吞敗，為個人本季目前為止最短先發局數，26日被下放二軍調整。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月26日
中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉（圖）25日先發投4局失3分吞敗，為個人本季目前為止最短先發局數，26日被下放二軍調整。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職中信兄弟隊洋投德保拉昨天先發投4局失3分吞敗、今天被下放二軍，兄弟投手教練王建民表示，德保拉先發內容沒大問題，但要加強決勝球、更有效率抓出局數是課題。

兄弟昨天與味全龍隊在台北大巨蛋交手，派出洋投德保拉（Jose De Paula）先發，德保拉僅投4局就退場，為個人本季目前為止最短先發局數，花了98球，被敲出8支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉3分責失分，吞下個人本季第2敗。

王建民今天賽前受訪表示，德保拉昨天狀況其實算還可以，但對方打者積極的破壞，導致用球數拉的比較多。

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王建民也提到，讓德保拉下二軍也有一些課題要調整，要思考怎麼跟打者做更好的對決，投球內容沒有大問題，但決勝球需要加強，才可以更快的抓下出局數。

德保拉下二軍休息調整，兄弟明天繼續在台北大巨蛋與味全龍隊交手，將由洋投羅戈（Nivaldo Rodríguez）上一軍先發。（編輯：李亨山）1140426

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王建民
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