突破僵局制仍難得分 桃猿教頭反省自己稱讚投手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職昨天首次在正式例行賽上演延長賽突破僵局制，最終由味全龍隊在12局下勝出，樂天桃猿教頭古久保健二今天坦言，昨天針對沒辦法有效得分做反省，不過也稱讚投手群的表現。

中職昨天在天母棒球場的賽事，龍隊和桃猿以2比2鏖戰到9局仍無法分出勝負，進入延長賽首度啟用中職新規突破僵局制，一開始先從二壘有人開始。不過第10、11局雙方都沒辦法攻下分數，最終12局下龍隊的張政禹擊出再見高飛犧牲打勝出。

其實桃猿隊在第10、11局都有機會得分，不過各有1次跑者在本壘前出局，其中11局上一、三壘有人時，馮健庭觸擊點到投手方向，投手林逸達快速將球傳向本壘，三壘跑者吳桀睿出局，無緣得分。

桃猿總教練古久保健二今天受訪時坦言，昨天確實沒辦法有效得分，談到11局的狀況，「點下去的球比較靠投手一點點，加上三壘跑者的起跑有點慢，不過並沒有看錯暗號的情況。」

雖然突破僵局制一開始就二壘有人，但仍得分困難，古久保健二指出，「如果有做好打擊上的準備、有做好正常的揮擊的話，單純一點短打有把跑者往前送，打遠一點的飛球就能得分，照理來說不會這麼難才對。」

不過古久保健二也強調，先攻、後攻有差別，跟打序也有關係，且對方有做相對應的策略，「昨天沒辦法得分，我自己也有做反省。」

雖然攻擊沒辦法得分，不過桃猿投手陳柏豪、莊昕諺昨天在第10、11局同樣也壓制對方。古久保健二說：「針對突破僵局制，先攻球隊沒辦法得分的情況下，變成下半局關係到輸贏，雖然最終是對方贏球，但是昨天每個投手都表現非常好。」（編輯：張雅淨）1130421