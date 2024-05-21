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本壘攻防取消但書 古久保認為仍是依循原本規則

2024/5/21 19:06
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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職28日起取消本壘攻防「無法避免的碰撞之認定」但書，樂天桃猿隊總教練古久保健二認為，本壘攻防規定沒有太大改變，仍是照著原本規則走，會提醒捕手不要擋到跑者進壘路線。

中職昨天總教練會議中決議重播輔助判決次數參考日職，改為2+N次，挑戰失敗才扣次數。桃猿隊總教練古久保健二今天賽前受訪表示，對於重播輔助判決次數規定，抱持著維持原來規定也可以的想法，討論過程中有參考日職、韓職、美職規定，各有優點，就是遵守確定好的規則。

至於本壘攻防取消但書「無法避免的碰撞之認定」，古久保健二表示，其實還是都照著目前的規則走，只是把但書拿掉，捕手在接到球前不能阻擋跑者路線，也會提醒捕手、野手要注意。

昨天總教練會議開了將近3小時，古久保健二透露，除了2項決議之外，也有將投球秒數限制提出討論，主要是打者看暗號的時間也會影響投手秒數，打者看暗號如果時間過久，有些聰明的投手也可能停在準備姿勢久一點誘使打者喊暫停，昨天會中沒有結論，是之後需要再討論的議題。（編輯：張雅淨）1130521

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