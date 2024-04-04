許基宏敲三壘打助兄弟奪勝 談競爭準備好自己是重點

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事，中信兄弟許基宏在平手時敲超前三壘安打，幫助兄弟終場5比3擊敗台鋼雄鷹。談到今年陳俊秀的良性競爭，許基宏表示，怎麼準備好自己才是重點。

兄弟在1局下靠著岳政華敲出二壘安打，以及隊友2次推進跑回第1分；3局上雄鷹二壘有人時，曾子祐敲出安打追平比數；不過下個半局兄弟的王威晨敲二壘安打後，許基宏再敲安打送回1分，再度超前。

5局上雄鷹的王柏融轟出追平2分砲，不過兄弟在5局下再有攻勢，岳政華敲出安打後，林書逸纏鬥11球選到保送上壘，許基宏再一棒敲出三壘安打，帶有2分打點超前，終場兄弟就以5比3獲勝。

許基宏在打出三壘安打當下顯得相當興奮，賽後他苦笑說：「因為前面漏接，不小心扯了後腿，對投手很抱歉，很想要把分數拉回來。」今天賽後是「最強轉運手」官大元的引退儀式，許基宏也說：「很想要贏下這場球，讓學長的引退場面漂亮一點。」

陳俊秀本季轉戰兄弟成為主戰一壘手，也是許基宏的競爭者。被問到陳俊秀來到球隊之後是否會有壓力，許基宏則說：「壓力其實一直都會有，不是說來了一個學長才會有壓力，其實沒有學長也是有壓力，只是要怎麼去學習、去調整。」

許基宏也認為，好的打者每隊都不嫌多，「怎麼準備好自己，對球隊有正向幫助，就是我自己的功課。」

兄弟先發投手徐基麟用88球投5局，被敲出6支安打，出現3次四死球保送，送出4次三振，失3分含2分責失，中職生涯首場先發就奪下首勝。（編輯：李亨山）1130404