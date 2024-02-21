深坑火災飄異味 環境部：監測無明顯污染物 鄰近地區可能還聞得到

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（中央社記者張雄風台北21日電）新北深坑工廠昨天大火造成異味傳至雙北多處地區。環境部今天表示，目前火災現場均無明顯污染物讀值，但今天環境風場為東南風至偏南風、風速較低，鄰近地區還是可能聞到味道。

新北市政府消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣百人到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢。

火警產生刺鼻異味，也引發新北市新店區、永和區至台北市中山區、文山區等地民眾反彈。

環境部大氣環境司長張順欽接受媒體聯訪時表示，火災異味產生的原因，是否只有鋰電池，或是有其他成分，需進一步檢驗資料；氣味在機器量測、體感上會有不同，人的感受可能會比較敏感。

張順欽指出，昨晚新北市環保局以手持式儀器監測火災現場粒狀物濃度達50、60微克/立方公尺（μg/m³），粒狀物向上空飄、接著往下風處擴散，因此到新北市部分地區都會聞到味道。

至於是否符合空污法規範開罰，張順欽說，需要先釐清起火原因，再由地方環保局決定。

環境部表示，今天早上新北市環保局以手持式儀器監測火災現場均無明顯污染物讀值，另外審視鄰近空氣品質感測器數值已恢復正常，皆已小於10μg/m³，空氣品質已有改善。

環境部指出，今天環境風場為東南風至偏南風，且風速較低，鄰近地區仍可能聞到味道，請民眾不用過度擔心；環境部和地方環保局都將持續監測該區域空氣品質狀況。（編輯：張雅淨）1130221