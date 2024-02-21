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深坑火災難滅、煙多飄異味 消防員也頭暈想吐

2024/2/21 22:06（2/21 22:31 更新）
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新北市深坑區一家公司倉儲20日發生火警後，異味持續飄散引發部分民眾身體不適引關注。有資深消防員21日分析，因火場堆積物多、鋰電池復燃等狀況導致滅火時間長，加上悶燒產生煙霧才會持續散發異味。中央社記者高華謙攝 113年2月21日
新北市深坑區一家公司倉儲20日發生火警後，異味持續飄散引發部分民眾身體不適引關注。有資深消防員21日分析，因火場堆積物多、鋰電池復燃等狀況導致滅火時間長，加上悶燒產生煙霧才會持續散發異味。中央社記者高華謙攝 113年2月21日
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（中央社記者高華謙新北21日電）新北深坑大火異味引發關注，資深消防員分析，因倉儲堆積物多、鋰電池復燃，導致滅火時間長，加上悶燒產生煙，才持續散發異味，他聞到這股塑膠味也感到頭暈、想吐。

新北市政府環保局簡任技正許銘志也說，每次火災氣象條件不同，從這2天密切監控空氣品質數值、氣象條件與地形變化等因素看來，風向是吹東風、東北風區域，並往下風處走，但風速相對低、走得慢，也不排除因此影響異味飄散時間。

新北深坑一間專門進口與經銷電子、電器類產品的公司倉儲昨天下午2時許發生火災。新北消防局調查，現場囤放含鋰電池的藍牙耳機，另還有行車記錄器與LED燈等3C類產品，黑煙直竄，刺鼻味道擴及雙北，昨天晚間6時許才暫時撲滅火勢，後續仍出現鋰電池復燃的殘火，今天傍晚5時30分完全處理完畢。

資深消防員告訴中央社記者，異味產生與煙的大小、以及燒什麼物品有關。這件悶燒的煙不僅大，且與一般住宅火災或紙板木材類火警相比，有股刺鼻塑膠味，聞起來確實比較不舒服，他在現場待命也感覺到頭暈、想吐。

資深消防員直言，「很久沒有打過這麼久的火」，倉儲類火災因堆積物品多、容易蓄集熱能，本來就會燒比較久，因此往往須把物品翻開、移出並持續射水才能有效降溫；加上這件有部分產品具蓄電容量高的鋰電池，經化學反應或大量射水仍可能自燃，有時必須等它燒完或直接移除才能有效滅火。而火勢完全熄滅後，原本的濃煙才會逐漸變小、變淡。

另1名消防員說，火場味道大同小異，不過昨天拿下面罩3、4個小時後就有頭暈感，他認為這場火災確實燒比較久，他們持續從建築物正面與後方射水，但直到今天都還看到明火。

但有另2名從業超過20餘年的消防員說，這場的燃燒味道與其他火警差不多，感覺也沒有燒特別久。

新北環保局簡任技正許銘志強調，火災不會只燒單一物品，而是綜合性狀況，較難單以煙或味道判定是燃燒什麼物品。而燃燒產生的煙以專有名詞來說就是「粒狀污染物」，這是監控火災影響範圍最明確指標，從昨天傍晚至今，「粒狀污染物」在火災當下的確有往上攀升，但這些數值都低於國家標準。

許銘志說，今天上午所有數值都已回到平時範圍，至於民眾仍聞到異味，是因儀器偵測數值是以相關標準作檢測，到一個極限就無法再偵測到，但人的鼻子更靈敏，所以才會發生人聞到味道、但機器測不出來的情形。（編輯：蕭博文）1130221

新北市深坑區一家公司倉儲20日下午發生火災，同日晚間6時許暫時撲滅火勢，後續仍出現鋰電池復燃的殘火等，至21日傍晚5時30分才完全處理完畢。圖為消防人員21日白天持續監控火場情形。中央社記者高華謙攝 113年2月21日
新北市深坑區一家公司倉儲20日下午發生火災，同日晚間6時許暫時撲滅火勢，後續仍出現鋰電池復燃的殘火等，至21日傍晚5時30分才完全處理完畢。圖為消防人員21日白天持續監控火場情形。中央社記者高華謙攝 113年2月21日
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