深坑大火飄惡臭但空污偵測正常 新北：以聞臭師彌補儀器極限

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）深坑大火惡臭引發民怨，新北市副市長劉和然今天表示，除徹底檢討究責，將召集北北基桃開會研討往後如何因應，並與聞臭師合作判讀後公布資訊，彌補科學儀器偵測空污的極限。

新北市深坑20日發生火警飄惡臭，民眾抱怨資訊不明，讓學生與市民暴露在臭味的風險，民眾並在市長侯友宜臉書表達不滿，抨擊行政失靈只能自求多福。

劉和然上午開記者會表示，火警後，資訊的傳達與透明有很大的調整空間，市長侯友宜在內部檢討會要求環保局徹底檢討，瞭解內部橫向、垂直聯繫，或跨縣市聯繫傳達是否有疏失，若有疏失一定會追究責任，並調整做不好的地方。

劉和然說，除懸浮微粒的偵測，還包括硫化物、氯化物等，但電子儀器偵測有極限，科學數字與民眾的感受有嚴重落差，這也是此次內部檢討的重點。

他說，市府會重視民眾的實際感受，必要時，針對工廠型的火災，以聞臭師彌補電子鼻等儀器的極限。發布訊息時，也將以專業的科學數據降低民眾的恐慌，並將民眾的感受附在通報項目中。

火警的刺鼻濃煙與味道，嚴重影響下風處的新北新店、中永和及台北市；劉和然回應中央社記者詢問時表示，對於跨區域的通報與聯繫，會列入基北北桃的跨縣市平台重大議題，將來發布訊息管道也將更多元、更廣。

新北市環保局長程大維說，深坑火警發生後，當天現場以儀器監測空污，研判會影響台北市，雙北環保局科長立即彼此聯繫，交流分享資訊。

程大維告訴中央社記者，計畫將嗅覺判定員（俗稱聞臭師）納入往後判讀的計畫，將與實驗室合作，現場將空氣採樣後，送請實驗室判定。

程大維說，為避免將來半夜的火警空污，無法掌握時效及時發布訊息，將與多個實驗室合作，判定後，透過多元管道訊息，公布給民眾知悉。（編輯：李錫璋）1130222