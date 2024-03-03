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新北3000名童軍齊聚 宣示力行SDGs永續行動

2024/3/3 18:56
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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市今天在新泰國中舉辦童軍節慶祝大會，各校童軍共3000人參與，副市長劉和然到場進行檢閱並一同宣布啟動「新北童軍新三五SDGs行動」，力行永續發展、成為世界公民。

劉和然除了到場參與檢閱活動，並和現場童軍親切互動，還表揚23團績優童軍團、服務員銅鹿工作獎章、優秀童軍獎章等獎項，肯定卓越貢獻與傑出的表現。

劉和然表示，新北一直是全國童軍教育領頭羊，民國104年率先達到「校校有童軍」，112年已有627團童軍共1萬多人，為全國之冠。日前教育部公布童軍績優評選，新北市囊括17項獲獎，連續5屆蟬聯獲獎全國第一之縣市，都是各校童軍伙伴努力付出的成果。

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教育局長張明文表示，新北市自112年起推動童軍4年旗艦計畫，每年出版童軍教材累計已童軍歌曲300首等5套教材，在營地建設方面，已更新正德國中營地設備，今年將改善石碇高中及龜山國小營地，提供各校使用。

他表示，在國際交流方面，除帶領童軍參加2023世界童軍大露營，並與日本童軍團體簽訂交流協定，而今年推動「新三五SDGs行動」，就是要培養童軍具備國際視野，成為積極主動的世界公民，與世界童軍一起為全球環境永續貢獻心力。（編輯：黃世雅）1130303

#張明文
#新北市
#劉和然
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