深坑大火瀰漫惡臭 新北：戶外課程必要時戴口罩

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（中央社記者黃旭昇、楊侃儒新北21日電）新北深坑火警瀰漫惡臭，引起雙北民眾不滿。市府教育局今天說，掌握下風區的學校空氣品質，如有戶外體育課等，適度調整在室內上課；必要時主動提供並請師生佩戴口罩。

新北市深坑區一家公司倉儲20日發生火警，因儲存大量的電子通訊產品，刺鼻異味擴散雙北，引起民怨。

市府環保局表示，上午7時許，監測火警現場風速，出動多功能氣體偵測儀，鄰近空氣品質感測器數值，都已經恢復正常。

教育局今天說，當接獲火警資訊後，立即啟動緊急應變作為，並與火警地點的深坑區，及下風處的新店區、永和區等處的學校聯繫，隨時掌握在地觀測站的空氣品質指標。

局長張明文上午在市政會議表示，深坑國中、深坑國小因地理位置與風向因素，不受影響，正常上課。

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教育局上午發布訊息表示，請學校加強宣導師生健康防護，教室內適度關閉門窗、開空調。如果戶外的體育課程等，視狀況調整在室內進行；有需要時，學校主動提供口罩給全校師生佩戴。

教育局說，並未強制師生戴口罩，但會提醒並關心敏感性族群師生，做好健康自主管理，隨時掌握健康。學校也會透過家長通報群組，讓家長知悉並放心孩子在學校的健康。若有家庭因火警受影響，會優先協助學生安心穩定上學。（編輯：李錫璋）1130221