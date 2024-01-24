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新北校園命案被害學生將出殯 母親盼司法還公道

2024/1/24 17:38
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北校園命案被害少年將於25日出殯，他的母親希望司法可以還給兒子公道。校方今天表示，將有50名師生參加告別式並頒畢業證書；教育局長張明文說，會一起照顧被害者家屬。

新北市某中學一名國中部三年級學生，去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治；死者家屬將於25日舉辦告別式。

學校校長、秘書等團隊，下午在殯儀館協助相關法會事宜，校方回應中央社記者詢問表示，已印好畢業證書，明天將依照既定規畫，由校長在告別式頒發畢業證書，家長代為接受。經調查，被害學生的班級與任教老師等，全校約50名師生將前往殯儀館，送被害學生最後一程。

教育局說，局長張明文也將到場全程參加告別式。張明文告訴中央社記者，這段時間努力陪伴家屬、處理後續問題，將集結各方資源協助被害學生家庭，舒緩照顧壓力，也會代替受害學生「繼續牽起姊姊的手」，完成照顧被害學生身心障礙胞姊的心願。

至於校園安全議題，教育局說，持續與教育部協商，期盼在未修法前，研擬老師管教與校安配套措施。

被害學生的母親日前在「五七法會」後表示，「貼心的兒子，看著你的書包，媽媽好想你，希望司法真正能還你公道」。

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關心校園安全議題的臉書（Facebook）粉絲專頁「孩想陪你長大」則貼文表示，身為家長、母親，害怕的是孩子回不了家，無法健康成長，被害學生命案不只是一個家庭的破碎，而是全台各地的家庭都跟著破碎。看著被害學生的父母如此難過，大家也跟著心痛。

粉專召集人徐妮妮說，2月3日將在土城區斬龍山公園舉辦親子野餐活動，除教導簡易防身術教學、親子彩繪、交換育兒經驗外，也開放簽名連署，希望促請修改少年事件處理法等，替無數弱勢兒少發聲、爭取權益。（編輯：李錫璋）1130124

#張明文
#教育局長
#新北市
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