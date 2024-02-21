深坑火災 侯友宜現場勘察：沒有發現戴奧辛

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（中央社記者楊侃儒新北21日電）新北深坑一家電器公司20日發生火警，濃烈刺鼻臭味讓民眾感到難受，民眾甚至灌爆新北市長侯友宜臉書，侯友宜今天前往現場勘察，表示目前沒有發現戴奧辛，仍持續監測空氣品質。

侯友宜今天上午至深坑了解最新進度並接受媒體聯訪，他表示，市民最關心的空氣品質，經過環保局的監測，到目前為止並沒有發現 戴奧辛 戴奧辛小百科 戴奧辛是75種多氯戴奧辛（PCDD）及135種多氯呋喃（PCDF）的群集稱呼，當含氯物質燃燒時或製造含氯物質時所產生之有毒產物。

戴奧辛進入人體途徑 、人類攝取戴奧辛的主要途徑中，約有97-98%來自飲食，2-3%來自呼吸；空氣中的戴奧辛沉降到土壤、水和植物表面，透過食物鏈轉移，最後蓄積在生物體。

、人類攝取戴奧辛的主要途徑中，約有97-98%來自飲食，2-3%來自呼吸；空氣中的戴奧辛沉降到土壤、水和植物表面，透過食物鏈轉移，最後蓄積在生物體。 對健康的影響：短時間高濃度之戴奧辛暴露會造成肝功能及皮膚傷害，如氯痤瘡、深色皺紋等。長期暴露則會引起免疫、神經、內分泌系統及生殖功能的損傷。經研究，戴奧辛被分類為「人類已知致癌物」。 資料來源：衛福部 看更多 關閉 ，但仍持續密切關注。他也責成衛生單位，若民眾有任何身體不適，都可以至衛生所就醫。

至於刺鼻臭味使市民感到難受，市民灌爆臉書，侯友宜說，在第一時間就責成環保局、消防局、教育局成立應變中心，密切關注火災狀況，市府教育局也跟周遭學校保持密切聯絡，目前學校皆正常上課。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋接受中央社記者訪問時表示，目前1樓及地下1樓火勢已撲滅，但2樓及3樓堆放許多3C電子產品，如藍牙耳機、行車記錄器、燈具及鋰電池。當務之急就是使用重機具將堆放於樓上的產品移出，才可以徹底灑水降溫及撲滅殘火。

新北市環保局表示，目前火勢已受到控制，空氣品質改善中，但因擴散條件不佳，提醒周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。（編輯：李錫璋）1130221