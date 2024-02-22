深坑大火引民怨 侯友宜：持續關注呼吸道疾病問題

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（中央社記者高華謙新北22日電）新北深坑大火惡臭引發雙北民怨，新北市政府今天舉行記者會說明處理過程。市長侯友宜同一時間則到深坑前進指揮所與衛生所慰問，並了解民眾呼吸道疾病就醫情形。

新北市府上午舉行深坑火警搶災說明記者會，由副市長劉和然率環保局長程大維、消防局長李清安、衛生局長陳潤秋與教育局長張明文出席，說明深坑火警處理過程，並回應媒體提問，包括民眾關心的空氣品質監測與刺鼻臭味落差、廠商究責、檢討即時資訊通知機制與管道等，劉和然也說將檢討跨縣市及市府內部聯繫，若有疏失將追究相關人員責任。

與此同時，侯友宜則前往深坑前進指揮所與衛生所慰問，他接受媒體聯訪時說，昨天特別請衛生局召開專家會議，針對此事提醒市民，雖然環保局監測空氣品質已恢復到常態，但這3天內如果出現呼吸道急促、胸悶與氣喘等症狀，可以就近到深坑衛生所及新店耕莘、慈濟及台北市萬芳醫院就診，新北市18家急救責任醫院也可做進一步檢查。

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侯友宜表示，他也特別要求深坑區公所與里長逐一拜訪深坑區90多名長者，了解這段時間是否有呼吸道疾病問題，守護市民健康是他們的責任，會全力以赴，如果有市民受呼吸道感染或不舒服，一定全力照顧好。

此外，在現場發放N95口罩給警消及居民的民進黨籍新北市議員陳乃瑜，剛好遇到侯友宜。據陳乃瑜轉述，她向侯友宜表示應加強即時通報機制與管道，讓市民第一時間就能了解情況；侯友宜則說，市府內部已開過檢討會，針對檢驗數字與民眾感受不同調要檢討精進，同時也要加強通知民眾機制、並讓民眾了解如何應變。（編輯：李錫璋）1130222