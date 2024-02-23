台大化學系實驗室火警撲滅 北市監測空氣品質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台灣大學化學系大樓實驗室今晨發生火警，警消約半小時撲滅火勢，無傷亡但內部雜物遭燒毀。台北市環保局表示，火勢未波及公告列管毒性化學物質，已派員在附近監測空氣品質。

台北市警消清晨5時33分獲報，大安區羅斯福路4段1號的台灣大學發生火警，派18輛消防車、2輛救護車、3輛指揮車，共61名消防救護員趕赴現場，到場發現起火地點為化學系積學館大樓。

警消在上午6時6分撲滅火勢，經調查內部無人、未有人員傷亡，起火地點位於台大化學系積學館7樓實驗室，火勢燒損雜物，燃燒面積約2平方公尺，詳細起火原因待進一步調查釐清。

新北市深坑區日前發生儲放電子產品與鋰電池的工廠大火，臭味飄散至台北市，市府因相關資訊掌握太慢，引發台北市民不滿。

針對台大化學實驗室今晨火警，台北市環保局隨即發布新聞資料指出，稽查大隊獲報後趕赴現場進行毒災應變，經查現場為燃燒雜物，未波及公告列管毒性化學物質。

環保局稽查大隊人員同時在現場以直讀式儀器量測空氣風險物質，包含可燃性氣體爆炸下限、光離子檢測揮發性有機物、氨等，經量測後數值都屬正常，無異常情形，將持續監控空氣品質。

台大表示，詳細起火原因尚待進一步調查，相關財物損失仍須估算，已依規定向教育部完成校安通報。（編輯：李錫璋）1130223