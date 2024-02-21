深坑大火鋰電池復燃消防處理殘火 估晚間6時清完廢棄物

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北深坑火災瀰漫惡臭，新北市府消防局長李清安今天說，目前仍在處理殘火與清除廢棄物，現場已降溫，預估傍晚5時至6時清完廢棄物；另有47戶停電，截至下午2時僅剩7戶未復電。

新北市政府消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面某電子產品製造公司倉儲地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，其中擺放不少藍芽耳機等內含鋰電池的3C產品，現場黑煙直竄，200名消防員到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢，但地下室仍冒出黑煙，後續也出現鋰電池復燃的殘火。

李清安下午接受媒體聯訪時表示，今天派遣百名消防員與持續處理殘火，目前溫度已經下降，另也結合清潔隊陸續清除事業廢棄物，預估到傍晚5時、6時許能清除完畢。確切起火原因仍待調查釐清。

李清安說，深坑火災也導致周遭43戶停電，經台電公司積極處理，今天下午2時許已有36戶完成復電，其餘包括火場在內的7戶仍在搶修。（編輯：林恕暉）1130221