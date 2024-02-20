宜蘭博愛、聖母醫院路口 3/1起科技執法

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）宜蘭羅東的博愛、聖母2醫院附近車流量大，常有違規停車，為改善交通，警方3月1日起啟用科技執法，取締項目包含「闖紅燈」、「違規停車」及「車輛未停讓行人」等。

宜蘭縣警察局今天發布新聞稿指出，為維護縣內交通秩序與安全，防制交通事故發生，宜蘭縣已啟用10處重要路口的科技執法設備（包含宜蘭市3處、羅東鎮2處、頭城鎮2處、礁溪鄉、蘇澳鎮及三星鄉各1處）。

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警方表示，羅東鎮南昌街、清潭路路口屬易肇事熱點，且鄰近博愛及聖母2家醫院、開元果菜批發市場及羅東國小，車流量龐大，往來行人眾多，常有違規停車及行人與車輛爭道情況產生，導致交通壅塞及影響救護車通行。

警方指出，為有效遏止當地違規行為、改善週邊交通秩序，3月1日將啟用路口科技執法設備，取締項目包含「闖紅燈」、「違規停車」及「車輛未停讓行人」等違規行為。（編輯：林恕暉）1130220