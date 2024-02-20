更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

宜蘭博愛、聖母醫院路口 3/1起科技執法

2024/2/20 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）宜蘭羅東的博愛、聖母2醫院附近車流量大，常有違規停車，為改善交通，警方3月1日起啟用科技執法，取締項目包含「闖紅燈」、「違規停車」及「車輛未停讓行人」等。

宜蘭縣警察局今天發布新聞稿指出，為維護縣內交通秩序與安全，防制交通事故發生，宜蘭縣已啟用10處重要路口的科技執法設備（包含宜蘭市3處、羅東鎮2處、頭城鎮2處、礁溪鄉、蘇澳鎮及三星鄉各1處）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，羅東鎮南昌街、清潭路路口屬易肇事熱點，且鄰近博愛及聖母2家醫院、開元果菜批發市場及羅東國小，車流量龐大，往來行人眾多，常有違規停車及行人與車輛爭道情況產生，導致交通壅塞及影響救護車通行。

警方指出，為有效遏止當地違規行為、改善週邊交通秩序，3月1日將啟用路口科技執法設備，取締項目包含「闖紅燈」、「違規停車」及「車輛未停讓行人」等違規行為。（編輯：林恕暉）1130220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.44