本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗民主黨全代會展現大團結氣勢 喊話做全民總統為百姓而戰
首頁 / 生活

回收舊燈管燈泡換購LED 9/1指定通路起跑可抽獎

2024/8/23 12:20（8/23 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
環境部23日舉辦「照明光源汰舊換新推廣活動」記者會，宣布在9月1日到10月31日期間，民眾只要到指定通路回收舊的燈管燈泡、購買LED燈管燈泡，並至活動網頁登錄，即可抽筆電、手機、電子禮券等獎品。中央社記者楊淑閔攝 113年8月23日
環境部23日舉辦「照明光源汰舊換新推廣活動」記者會，宣布在9月1日到10月31日期間，民眾只要到指定通路回收舊的燈管燈泡、購買LED燈管燈泡，並至活動網頁登錄，即可抽筆電、手機、電子禮券等獎品。中央社記者楊淑閔攝 113年8月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北23日電）環境部今天攜手數家國內通路業者宣布，照明光源汰舊換新抽獎活動9月1日起跑，10月底截止，到指定通路回收燈管燈泡、買LED燈管燈泡，並至活動網頁登錄，即可抽筆電、手機等獎。

環境部舉辦「照明光源汰舊換新推廣活動」記者會，宣布從9月1日到10月31日期間，民眾只要到光南大批發、家樂福、特力屋、愛買、照明品牌舞光等業者門市，共計250店回收舊的燈管燈泡、購買LED燈管燈泡，並在9月1日到11月15日中午以前，上活動官網登錄抽獎資訊，就可以抽筆電、手機、電子禮券等獎品。

環境部資源循環署基金管理會分組長翁文穎說明，傳統燈管燈泡可能內含汞成分，參與此回收活動，換購LED燈管燈泡，可加速相關產品退出市場。活動網址：https://lightreca.com.tw/。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他並說，LED燈使用壽命是傳統燈泡燈管的4倍，更省電費，改用1顆16瓦LED燈泡，對比原使用32瓦的傳統省電燈泡，以3房2廳家庭用20顆計算，每年可減少新台幣2000元電費、200公斤排碳量，好處多重，呼籲民眾響應。

另外，環境部統計，自民國91年推動傳統照明回收以來，累積回收量為9萬7420公噸，回收率超過9成，預估114年回收率將達95%。翁文穎重申，加上這次活動，也能確保回升的產品經過破碎、分選等處理流程分離出玻璃、鐵、鋁、塑膠等再生料，落實循環利用價值。（編輯：陳政偉）1130823

翁文穎
再生料碳足跡更新10項係數 環境部：年減139萬噸碳資源回收業僅1成設光電 環部輔導節電減碳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：