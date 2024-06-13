新北土城凌晨火警3死 疑鋰電池充電爆炸
2024/6/13 09:09（6/13 09:47 更新）
（中央社記者楊侃儒新北13日電）新北市土城區1處7層樓住宅今天凌晨發生火警，造成3死，疑似為充電中的鋰電池爆炸起火，市長侯友宜也趕赴現場了解與慰問，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
新北市政府消防局發布消息指出，今天凌晨3時22分獲報在土城區延壽路75巷1處7樓層住宅的4樓起火，延燒到頂樓，隨即派出136名消防人員及50輛消防救災車輛前往，4時27分火勢控制，4時35分撲滅火勢，燃燒面積約150平方公尺。
消防局指出，在屋內發現2名20多歲男子、1名50歲女子，均呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救，最後宣告不治。
據消防局指出，初步研判疑似起火地點在4樓客廳，客廳一角有鋰電池在充電，住戶供稱有初步救災，但火勢很快燃燒且有爆炸，火勢撲滅後，後續由土城區公所協助住戶收容安置，詳細起火原因有待相關單位進一步調查釐清。
據了解，火災發生時，疑似起火地點的住戶有5人在屋內，父親及女兒逃出，母親、兒子以及女兒的朋友來不及逃出。
民眾表示，延壽路至上午8時20分仍封閉管制中，駕駛需改道行駛。（編輯：謝雅竹）1130613
影片來源：中央社
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