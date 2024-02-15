監察院新春團拜 陳菊：堅守職權面對新政局變化

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（中央社記者陳俊華台北15日電）監察院今天舉行新春團拜，監察院長陳菊表示，新的一年面對新的政局與變化，期許所有工作夥伴同心協力，堅守監察院職權職守，作為人民的靠山、弱勢者的依靠，這樣的目標永遠不變。

今天是大年初六，監察院上午舉行民國113年新春團拜，首先由各委員會主秘及執行秘書等人開場舞蹈表演，接著由在職人員、退休人員及志工組成的「晴聲合唱團」，演唱3首歌曲；「台北樂府樂旗藝術團」也帶來鼓樂表演。

陳菊致詞時表示，新的一年、新的開始，祝福大家龍年行大運，平安健康，她非常感謝所有工作夥伴過去一年很辛苦、努力維護人民對監察院的信任、期許，維護監察院的職權、職守。

陳菊說，面對新的政局、新的變化，她期許所有工作夥伴要更同心協力，能夠體會到監察院堅守職權、職責，作為人民的靠山、弱勢者的依靠，這樣的理想與目標，是永遠不變的；她也祈求國運昌隆、風調雨順、龍年平安。

隨後陳菊也與監察院副院長李鴻鈞、監察委員向在場的監察院工作人員互道恭喜、新年快樂。

會後媒體詢問，國民黨團擬修法建立國會調查權，是否會與監察院職權產生扞格。陳菊表示，立法院怎麼討論她都尊重，但台灣是五權憲政體制的國家，憲政運作上每個院都有它的職權，就尊重憲政體制。（編輯：楊凱翔）1130215