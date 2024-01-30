陳菊：甘地堅持和平非暴力 對台灣民主運動影響深

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（中央社記者陳俊華台北30日電）印度聖雄甘地逝世76週年，人權會主委陳菊今天說，甘地堅持用和平、非暴力方式以及不合作主義對抗殖民政府，對人類社會影響深遠，台灣戒嚴時期的民主運動，很多人也受到甘地的影響。

為推廣及深耕人權教育，國家人權委員會與印度台北協會晚間合辦「甘地」紀錄片放映會。

陳菊致詞時表示，今天是印度聖雄甘地逝世76週年，人權會與印度台北協會合作，藉由這部電影讓台灣社會更加了解甘地一生對人類社會的貢獻、影響，也了解印度是非常文明、文化豐富、種族多元的美麗國家。

陳菊說，甘地反對不公平的殖民地統治，但一生堅持用和平、非暴力方式以及不合作主義，對抗當時對印度人民的統治，這樣的作法影響人類社會非常深遠。台灣社會曾歷經長達38年的戒嚴時期，人民的民主運動、對抗獨裁政府的行動，很多人都受到甘地的影響。

陳菊表示，台灣人民在追求自由、民主過程，主張用和平、選舉方式，達到台灣自由化、民主化，要感謝甘地的哲學主張、堅定信仰，影響台灣。

陳菊說，在哲學思想、印度文學影響下，台灣跟印度心靈上追求的目標很近，應該要非常接近、親密，但過去卻感覺非常遙遠，希望藉印度台北協會努力，讓台灣社會更加認識印度，並能加強交流、合作，是要努力的目標。

陳菊表示，相信印度人民像聖雄甘地一樣，都追求和平、自由、平等，藉著相同的價值，希望人權會能與印度台北協會共同合作，未來有更多交流，讓世界更和平、美好。

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印度駐台代表葉達夫說，他和甘地來自同一個家鄉，且常以母語閱讀甘地的作品，真的很感動，甘地對他來說是一盞指導的明燈，成長過程給他很多啟發；甘地追尋真理、非暴力這條路，世界上有很多領導者也從甘地身上得到靈感。

葉達夫表示，陳菊過去為民主奮鬥時，曾受到很多折磨、甚至坐牢，像陳菊這樣的領導者對自由、民主的堅持，也讓台灣成為民主的燈塔，希望電影能給大家靈感與啟發。（編輯：翟思嘉）1130130