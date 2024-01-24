陳菊接見立陶宛國會訪團 盼人權合作更廣泛密切

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（中央社記者陳俊華台北24日電）人權會主委陳菊今天接見立陶宛國會議員暨友台小組主席馬爾德基斯時表示，感謝訪團在台灣總統大選後訪台，用行動支持台灣的民主，期盼雙方在人權事務推動、國際人權組織交流，能有更廣泛密切合作。

國家人權委員會透過新聞稿表示，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）與立陶宛國會議員訪問團一行11人，今天拜會主委陳菊，就台灣人權發展現況及人權議題交流意見。

陳菊提到，台灣與立陶宛有很多相似之處，都是在大國威脅下，追求民主和平的國家，她感謝立陶宛國會訪團在台灣總統大選後訪台，用行動支持台灣的民主，過去馬爾德基斯、副議長莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）等人都多次公開發聲支持台灣，非常感謝。

陳菊強調，希望未來無論在人權事務的推動上，或是參與國際人權組織的交流等，都能和立陶宛有更廣泛、更密切的經驗分享及合作，歡迎立陶宛關心人權的專家學者、人權監察使來台訪問交流。

馬爾德基斯表示，台灣長期致力於人權的保護，是社會的基石，最終與中國的集權主義產生巨大差異，現今政治上的成果，是台灣人民努力的結果，期盼共同捍衛自由民主人權的價值。

人權會指出，雙方就台灣民主人權發展、性別平權、移民、廢除死刑、以及與立陶宛國會監察使公署的職權等議題，廣泛交流意見。（編輯：張若瑤）1130124