更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳菊接見立陶宛國會訪團 盼人權合作更廣泛密切

2024/1/24 19:28（1/24 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
人權會主委陳菊（右）24日致贈立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（左）「浪進」瓷杯，象徵人權推動如同波浪，一波接著一波，乘風破浪引領台灣向前。（人權會提供）中央社記者陳俊華傳真 113年1月24日
人權會主委陳菊（右）24日致贈立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（左）「浪進」瓷杯，象徵人權推動如同波浪，一波接著一波，乘風破浪引領台灣向前。（人權會提供）中央社記者陳俊華傳真 113年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北24日電）人權會主委陳菊今天接見立陶宛國會議員暨友台小組主席馬爾德基斯時表示，感謝訪團在台灣總統大選後訪台，用行動支持台灣的民主，期盼雙方在人權事務推動、國際人權組織交流，能有更廣泛密切合作。

國家人權委員會透過新聞稿表示，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）與立陶宛國會議員訪問團一行11人，今天拜會主委陳菊，就台灣人權發展現況及人權議題交流意見。

陳菊提到，台灣與立陶宛有很多相似之處，都是在大國威脅下，追求民主和平的國家，她感謝立陶宛國會訪團在台灣總統大選後訪台，用行動支持台灣的民主，過去馬爾德基斯、副議長莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）等人都多次公開發聲支持台灣，非常感謝。

陳菊強調，希望未來無論在人權事務的推動上，或是參與國際人權組織的交流等，都能和立陶宛有更廣泛、更密切的經驗分享及合作，歡迎立陶宛關心人權的專家學者、人權監察使來台訪問交流。

馬爾德基斯表示，台灣長期致力於人權的保護，是社會的基石，最終與中國的集權主義產生巨大差異，現今政治上的成果，是台灣人民努力的結果，期盼共同捍衛自由民主人權的價值。

人權會指出，雙方就台灣民主人權發展、性別平權、移民、廢除死刑、以及與立陶宛國會監察使公署的職權等議題，廣泛交流意見。（編輯：張若瑤）1130124

#立陶宛
#陳菊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15