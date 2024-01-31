幕後英雄1 / 親密指導蔡嘉茵成「護身符」 保護演員放開演

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一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）親密戲讓人臉紅心跳，對演員卻是一大挑戰，將最赤裸的身心曝光在鏡頭前。擔任影集「愛愛內含光」親密指導的蔡嘉茵以演員身分同理，希望能成為每名演員的「護身符」。

「親密指導」是涉及親密、性愛與裸露的戲劇提供指導原則與現場執行的專業劇組人士。近年隨著#MeToo運動出現，許多好萊塢演員站出來分享在演出親密戲時的不舒服經驗，促成「親密指導」的需求大幅增加。

蔡嘉茵畢業於台大戲劇系，長期耕耘劇場，2019年以首部主演電影「大餓」獲得第21屆台北電影獎最佳新演員並入圍第56屆金馬獎最佳新演員。2021年再以影集「女孩上場」提名金鐘視后，表演專業備受肯定，演戲之餘也常受邀擔任戲劇指導，電影「黑的教育」、「本日公休」、「請問哪裡需要加強」等都有她在幕後協助。

大膽討論性愛議題的影集「愛愛內含光」是蔡嘉茵是首部全心專注於親密指導的作品。她接受中央社記者專訪分享，由於許多影視作品的親密戲場次不多，多會請戲劇指導一併協助，「實際上應該要獨立安排親密指導，但許多劇組認為不必要，也不願多花錢」。

影集「愛愛內含光」在開拍前期找上蔡嘉茵，由於全劇有超過30場親密戲份希望她能協助，讓劇組、演員都能安心，「光劇本分析和與導演開會就花了2個月，在業界算是非常少見，製作團隊保護演員的態度甚至比我更強硬」。

由於台灣影視圈尚未有標準的親密指導流程，蔡嘉茵藉由這次拍攝契機，與助理群共同發展出一套SOP，包含研究好萊塢、歐洲、寶萊塢影視圈的親密戲流程、設計親密戲防護道具，並在定裝階段提前測試、填寫親密戲尺度表單、提供代排演員動作速寫、確認拍攝現場清場表等，後續已有4、5組劇組與她合作。

而在排練現場，蔡嘉茵對所有人的第一項要求，就是要對彼此說出誓言：「工作期間我會保護你，請不要擔心」。她坦言拍攝親密戲容易在演員心底留下傷疤，表面看不出來，卻對她或他有長遠影響，就曾有資深演員講到一半就落下淚，讓她心疼感慨：「在過去的環境，或許曾被勉強、趕時間或以追求藝術等各種理由，演員必須壓抑自己不舒服」。

同樣擁有演員身分，蔡嘉茵能站在他們的角度思考，拍攝前與後須經歷什麼樣的心理衝擊，「如果把這些安全把關好、踩好邊界限制，演員反而有更多空間去自由發揮，不會感到害怕」。

因此開拍前，蔡嘉茵會請製作方與演員簽署合約尺度，決不踰矩，同時也要求能閱讀完整劇本，她才能根據角色特質設計動作，不做出與角色脫節的動作。

她形容親密指導在劇組有如「護身符」般存在，工作人員知道什麼時候該離場、適時提供演員幫助，如拍攝結束後迅速覆蓋衣物；演員也明確感受到被受保護，絕不會有不好鏡頭外流，「我的存在就是要讓事情變好」，期待未來親密指導能被落實在每個劇組。（編輯：陳政偉）1130131

演員林哲熹（左）在台劇「愛愛內含光」中與巫建和（右）談起男男戀，兩人有許多在各式各樣的地點的「動作戲」。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月31日