幕後英雄1 / 舞台監督要像千手觀音 陳奕臻以專業回應專業

一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）任何一場演出要能流暢進行，少不了舞台總監，這個工作必須像千手觀音臨危不亂，又得像八爪章魚同時間開外掛，讓舞台上大小事都能在同一瞬間精準發生，這麼困難，卻是陳奕臻的夢幻工作。

坐在國家劇院舞台後方值班舞監室裡的陳奕臻，是國家兩廳院演出技術部統籌管理組的統籌舞台監督，桌上電腦攤開記錄所有cue點的行程，前方牆上螢幕播放正在舞台上演出的即時畫面，左邊牆上是跟團隊通話的對講機，只要一有大如地震等天災，小如停電等狀況，這裡就是舞台上的作戰指揮中心。

「不知道哪裡聽來，高中念甚麼會決定一生的工作，我選了幕後。」陳奕臻從小在光仁音樂班學音樂，念完國中考高中，陳奕臻想想自己喜歡音樂，但做不到每天練4、5小時毫不厭倦，於是她拿來志願表翻看，自作主張填了台灣戲曲學院劇場藝術學系一貫制，鬧了場家庭革命，自此走進舞台監督的世界。

陳奕臻先後在民間舞台公司工作，也單槍匹馬到中國為製作擔任國際巡演多年，疫情前兩廳院開缺，她應考考上，開始在表演場館擔任舞監，「每個演出都不一樣，我們事前準備工作很重要，要與團隊開工作會議，確認音響布景道具舞台每個環節，專注再專注，在對的時間下對的cue，讓演出順暢進行。」

陳奕臻說舞監得要眼觀四方耳聽八方，盡量不說會產生誤會的詞彙，比如說「大幕」、「報幕」；或是「吊桿」、「燈光」要分開；不能輕易說「走！」，「因為接近演出前，可能每個人都已經在準備，手都已經在控制台上，突然聽到『走』會誤以為要開始了，我們都會盡量避免。」

陳奕臻接受中央社專訪時表示，雖然舞監隱藏幕後，不是焦點不被看見，但舞監有舞監自己的快樂。陳奕臻說，像與一些音樂劇團隊一起工作時，歌曲聽過幾次就琅琅上口，「演員在台前唱，我們在台後跟著大唱；安可之後通常還會來一段大合唱，我們還會跟著跳。」

好幾次跨年都在劇場度過，陳奕臻說，後台就很像家，有人會在地上用螢光膠帶貼上「新年快樂」；跟著賴聲川大戲「如夢之夢」巡演，台後有個迅速換裝間，門左聯貼著：「早知道是這樣」，門右聯貼著：「如夢一場」，橫批則是「還有__場」，「每演完一場就會填上新數字。」彷彿數字越少，離家越近。

陳奕臻做舞監最有成就感的地方，是聽見滿場觀眾的掌聲，「我好喜歡聽見掌聲如浪般襲來，那代表我們又做完了一場演出，我很滿足，而且我很清楚，那掌聲不是給自己的。」（編輯：李亨山）1130124