幕後英雄1 / 遊戲製作人Allen把鬼故事變真實 創意無限就不怕AI

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一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王心妤台北7日電）電影院看「女鬼橋2：怨鬼樓」不夠身歷其境？那AR遊戲夠真實嗎？一轉身，女鬼就在身後。遊戲製作人Allen跟Toii Games把大學鬼故事實體化讓玩家又愛又怕，再用創意迎戰AI。

Allen是台灣遊戲公司Toii Games創辦人之一，工作室曾推出在App Store 的付費遊戲第一名、Google Play雙榜冠軍的手機遊戲「都市傳說冒險團」。他們長期耕耘製作AR（擴增實境）遊戲，玩家拿起手機對著城市空景，就會跳出遊戲畫面，讓玩家悠遊虛實之間。

Allen接受中央社記者專訪分享，今年剛上架的「女鬼橋2：怨鬼樓 Mobile」遊戲是他們首度挑戰將電影IP變成遊戲，他表示，2集「女鬼橋」都是從台灣大學恐怖故事出發，是台灣人都會有共鳴的題材，但要轉化成遊戲，任何細節都要重新設計。

像是每間大學都有的女鬼，如果細節設定不夠全面，每個女鬼都會「撞臉」。Toii Games和投資公司有戲娛樂和繪師來回討論，建構出女鬼細節，有溺水校園湖泊的女鬼、穿著典雅的宮燈姊姊、拖行李箱裝屍塊的女鬼，除了給玩家不同感受，也讓遊戲更加豐富。

聽起來很恐怖？但Allen笑著強調，這次的人物不走嚇壞玩家類型，而是每個鬼都各有特色與故事。

Toii Games此次約是5、6個員工在一年多完成作品，他笑認，其實製作時間並不算充裕。他也坦言，台灣獨立遊戲製作環境很辛苦，幸好有逐漸好轉，「像『返校』那時很紅，大家會講說，遊戲其實可以是個文化跟大家共同記憶的載體，它也可以是個表演平台。」加上台灣獨立遊戲公司彼此關係密切，比起競爭意識，反而常聚會交流，共同讓獨立遊戲類型更被看見。

雖然台灣獨立遊戲逐漸被看見，Allen坦承，市場仍是弱勢，一款遊戲除了在台灣累積知名度，更希望讓國外代理商有興趣。他舉例「都市傳說冒險團」圍繞都市傳說，就像是日本玩家可能有興趣的內容；而「女鬼橋」首集電影在東南亞頗受好評，遊戲或許也有機會打進東南亞市場。

近年AI衝擊各種產業，Allen對此反倒不擔心，他從台灣市場觀察，發現玩家並不喜歡遊戲製作時使用AI創作，加上AI目前在「原創」方式仍是弱勢，人的創意才能給玩家更好的遊戲體驗。（編輯：李亨山）1130207