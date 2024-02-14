「OKEN：詩的端倪」以漫畫帶法語讀者走進台灣文史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）將楊牧詩作轉譯為漫畫的「OKEN：詩的端倪」法語版正式發行，漫畫家吳識鴻和法籍編劇盧慧芳告訴中央社，台灣能見度提升，出版正是時候，可做為世界理解台灣的鑰匙，獲得共鳴。

「OKEN：詩的端倪」以詩人楊牧記錄故鄉花蓮、兒時追懷及台灣人共同記憶的自傳散文集「山風海雨」為骨幹，透過文學轉譯，讓「文學視覺化」，加上漫畫家吳識鴻為讀者帶入的敘事與畫面創作，兩者扣合。

2021年，「OKEN：詩的端倪」以5頁畫稿與企劃書奪下布魯塞爾漫畫節漫畫新秀首獎（The Raymond Leblanc Prize），為首位非歐洲籍獲獎者，獲比利時出版社倫巴第（Le Lombard）法語版發行機會，使作品尚未完成就確定國際出版。

漫畫以二戰前後背景，提到二戰、冷戰、戒嚴、白色恐怖等，主角為年少楊牧。吳識鴻藝術功底深厚，融合西方水彩和東方的水墨、留白風格，如同用敘事串起的一張張繪畫，獲歐洲各界極高讚賞。

吳識鴻3日接受中央社訪問時表示，近年來因國際情勢的變化，台灣在國際上的關注度升高，在這個時間點推出OKEN是很好的。但吳識鴻認為下一步更重要：「台灣文化是什麼？讀者接下來會去尋找我們推出的題材，好深入了解。」

漫畫中的少年楊牧觀察著世界的混亂，心裡有很多不明白，對美有異於常人的感受力，在雕刻師父的引導下決定投身文學藝術，追求心中的美。

吳識鴻對角色產生共鳴，說道，「我已是大叔的年紀，但還是和小男孩主角一樣。我們共通點是對世界有很多疑問，對美有執著的追求，我希望在如今戰爭、疫情等混雜狀態下推出這本書，能讓讀者把心沈澱下來，專注在人性的善和美。」

提到作品中的普世性，他表示：「台灣歷史非常複雜，發生過許多不幸的事，但台灣人始終保持信心，對未來充滿希望，這是人類共通的情感，在不同文化下都能產生共鳴，我想就是這樣精神能夠感動人吧。」

日式漫畫（manga）在歐洲很受歡迎，近年許多台灣漫畫被譯為法文，原因包括台漫在題材上已走出不同的路。吳識鴻指出，「日本主流是講友情、熱血、夢想的王道漫畫；台灣則很多元，如文學、社會、紀實漫畫等。」

參與安古蘭漫畫節過程中吳識鴻發現，歐洲讀者不像台灣般害羞，「這邊讀者很愛問我台灣歷史、畫風視覺問題，也有不少人跟我說他們來過台灣、學過中文，甚至有書迷請我給他們的作品一些意見」，吳識鴻笑著說。

布魯塞爾漫畫節評審團主席、法籍知名漫畫編劇盧慧芳（Loo Hui Phang）主動加入「OKEN：詩的端倪」團隊，擔任劇本顧問。

盧慧芳有中、越背景，但出生寮國不講中文。曾於2015年造訪台灣的她告訴中央社，「一抵達我就愛上台灣，感覺像在自己家裡，文化交融。當時就告訴自己一定要再訪，與台灣藝術家合作。」

雙方克服距離和語言的困難，透過多次和畫家、編輯、翻譯、歷史顧問的馬拉松視訊會議深入合作。

她表示吳識鴻最初參展的作品缺少故事連結，因此在結構、敘事上進行改造，「台灣文史引人入勝，但歐洲讀者對台灣歷史所知甚少，我告訴識鴻和倫巴第出版社，這是介紹台灣故事的機會，讓他們有工具進一步認識，因此我請他們更用力發展人物與敘事。」

為歐洲讀者開啟一扇大門非常重要，在這部作品中便是第二次世界大戰，「讓歐洲讀者能有時間參照和戰爭下的共感」，帶領讀者進入故事。

盧慧芳指出，歐洲出版界對吳識鴻的畫風感到驚豔。且在如今國際局勢下，倫巴第出版社對台灣議題更是非常有興趣，「大家都在談論台灣，這本書出版的正是時候，可以作為認識台灣的鑰匙，理解台灣的現在與過去。」

透過少年楊牧的故事，盧慧芳在作品中感受到「對自由和對言論自由的追尋，嘗試尋找美以及自己在亂世中的位子，最後決定創造美好，為世人治療戰後的傷痛。」（編輯：高照芬/陳慧萍）1130214