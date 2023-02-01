台漫「來自清水的孩子」繪台灣民主 法國讀者關注

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圖像小說「來自清水的孩子」法文版上市，1月26日在安古蘭國際漫畫節首賣。周見信說，簽書會時有許多讀者表示很高興終於看到台灣歷史漫畫出版，也替台灣加油。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年2月1日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電）圖像小說「來自清水的孩子」法文版上市，吸引讀者與媒體關注。讀者表示，探究台灣是股潮流，作品剛好提供完整歷史。繪者告訴中央社，盼讓世界從台灣民主進程看見人性的希望與力量。

「來自清水的孩子」1月26日在安古蘭國際漫畫節首賣，這套4冊的圖像小說介紹自1930年起的台灣，以白色恐怖受難者蔡焜霖的生命故事為出發點，有小人物也有大時代，透過驚豔繪畫讓國內外讀者深入淺出地了解台灣近現代史。

法國出版社Kana公關負責人努涅斯（Stéphanie Nunez）向中央社表示，由於俄烏戰爭等國際局勢，且媒體不斷提及，現在讀者對台灣更加好奇，被這部以平凡男孩視角完整講述台灣不平凡現代史的作品所吸引。

她表示，作品在安古蘭首賣非常暢銷，不僅吸引文化、漫畫有關媒體報導，更罕見有快訊週刊（L’Express）、解放報（La Libération）等主流媒體要求專訪，「法國整體都對台灣更感興趣，這是一股潮流，很開心我們剛好參與其中」。

「來自清水的孩子」繪者周見信接受中央社專訪時表示，蔡焜霖不只是受難者，也在之後創辦了台灣兒童雜誌「王子」，更曾資助台東的紅葉少棒隊，推動兒童文化；因此，兒童文學研究所教授游珮芸在多次訪談後撰寫文本，並與慢工出版社合作，把其豐富的人生轉化爲能被更多人看到的樣貌。

慢工出版社長黃珮珊表示，在國際漫畫節參展過程中，時常被問及是否有關於台灣歷史的漫畫，也讓她更迫切推出這部作品。

沒想到在找繪者時卻遇到難題，由於漫畫基於史實，需大量時間蒐集資料、考證，多數漫畫家都因手上有案子而一一婉拒，游珮芸便推薦已有繪本出版經驗的博士班學生周見信接下。

周見信告訴中央社，早期大家很避諱談論白色恐怖時期的歷史，即使出現在電影中，也多半用隱晦手法，不太會直接表述事件。在創作這本書時，團隊參考「鼠族」、「謝謝你，在這世界的一隅找到我」等處理歷史傷痕與轉型正義的圖像小說，發現他們都採用正面、人性的角度去看待悲劇。

「若用控訴、批判來呈現歷史，對讀者會很沈重，恐怕無法讓更多人看到，所以我們以小朋友的生命故事做輕鬆的開場，慢慢帶入歷史背景，了解人們在經歷這段困難後如何活下來，並因不同抉擇走向各異的路。我們希望這部作品是個『呈現』，呈現人物在歷史中的位置與過程，讓讀者在閱讀過程中獨自判斷」。

例如作品中，刑求、監視的警察與政府人物都沒有五官，或直接是黑色影子。周見信表示，不想簡單地把角色畫得奸詐邪惡，「二元對立的樣板不是我們要做的，我們想讓讀者思考，這些無臉的留白形象代表的是什麼？或許是權力、私心，也可能是權力結構下被迫順從的平凡人」。

周見信哽咽告訴記者，即使蔡焜霖每次與後輩分享都難忍淚水，但仍願意重複講述傷痕，因他認為這是重要的事、存活的意義之一。

這讓他更渴望呈現人在幽微的環境中，如何靠著希望和微光存活下來，奮鬥發聲，把故事告訴下一代的年輕人：台灣曾有這樣的痛，而今日的自由民主，是前輩犧牲生命、青春換來的。

對於作品的目的，周見信表示，首先想讓國內外讀者藉由作品認識台灣島嶼民主化的歷程，如何走到今天自由民主；再者，去討論人性如何在困頓、壓迫的結構中找到希望，直面過去並向下一代訴說，好繼續往前走。

講到安古蘭漫畫節作品首發，周見信指出，或許法國民眾最近對台灣議題很有感，所以在簽書會時，有許多讀者替台灣加油，說作品讓他們更認識台灣；也有讀者表示，在市場上有日本、中國等歷史作品，卻感覺台灣缺席，能找到這部作品讓他們很開心。

「來自清水的孩子」已在國際賣出6語版權：日、韓、阿拉伯、英文、德文、法文，其中日文版即將發行第四冊，獲得廣大迴響，日媒大篇幅報導、出版很快再刷，甚至賣得比台灣更好。

「謝謝你，在這世界的一隅找到我」作者河野史代不僅大力推薦「來自清水的孩子」，更開始研究作品繪畫方式。周見信說：「我超感動，她是我的目標，但現在她卻對我的作品感興趣，這真的是很大的回饋。」

周見信告訴中央社，創作這套書有點像是完成心願，也是自己送給台灣的禮物，「每個在台灣的人，都可以用自己的專長去貢獻給國家，不是什麼偉大的事，而是我該做的；同時作品能獲肯定，帶我到世界各國，真的很榮幸」。（編輯：周永捷）1120201