二七部隊漫畫下集發表 102歲部隊長鍾逸人籲珍惜民主

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市新文化協會以228事件中，台中民軍二七部隊為題材的漫畫「二七部隊」今天發表下集，當年部隊長、今年102歲鍾逸人到場表示，台灣民主在亞洲遙遙領先，大家要珍惜得來不易的民主。

228事件導火線是1947年2月27日在台北大稻埕，因取締私菸引發流血事件，風暴擴及全台。台中的民眾包圍警局、憲兵隊、營區接收武器後，成立「二七部隊」，約有400餘人參加，在政府失能下，擔起台中市的治安、秩序維護。

台中市新文化協會繼年前年出版，以二七部隊為題材的漫畫「二七部隊上集」後，今天於台中市中央書局再發表下集，會中今年102歲的二七部隊長鍾逸人到場見證，立委林昶佐等人也都出席。

漫畫上集描繪部隊的形成，以及部隊退出台中市區到南投埔里，下集則描繪部隊退到埔里，與國民政府組成的第21師會戰，史稱228中最慘烈的烏牛欄戰役畫得特別詳盡；看完上、下兩集，讀者可以了解二七部隊的歷史。

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協會執行長陳彥斌會中致詞時表示，這2部上、下集的漫畫，靠非常多人的努力才完成，其中鍾逸人提供非常多的史料，雖然漫畫能表達歷史的完整度有限，但能讓民眾淺顯易懂了解過去先人的努力，鍾逸人另外也有出版回憶錄，見證二二八過去的紀錄。

鍾逸人接受媒體聯訪時表示，過去政府很沒道理，抹煞地方的文化與語言，完全用中國的那一套來管理台灣，讓在地的台灣人無法接受，因此產生228事件，台灣到目前為止，仍是相當自由，在亞洲地區遙遙領先，台灣人一定要惜福，好好珍惜得來不易的民主。（編輯：陳仁華）1110227