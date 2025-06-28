羅斯巴特勒最愛台北 窪田正孝難忘台灣美食

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（中央社記者王心妤台北28日電）導演林書宇今天帶新片「值得的等待」演員群出席台北電影節活動，演員羅斯巴特勒表示台北是最喜歡的亞洲城市之一，「惡夏」日星窪田正孝去年私下訪台，今笑喊難忘台灣美食。

林書宇帶著製片群Dan Mark、Rachel Tan、Vincent Xie及演員羅斯巴特勒（Ross Butler）、陳瓊華、林友明一起來台跟粉絲見面，林書宇首部英語劇情長片，背景設定在西雅圖，揉合多線故事。

羅斯巴特勒時隔多年訪台，他表示，「我曾來台拍片，台北是我亞洲最愛的城市之一，再度回來非常開心。」他片中談遠距離戀愛，透露現實中因為在要四處拍片，有時就算感到寂寞，也只能和另一半視訊療癒，這種心情也被他放入演技中。

羅斯巴特勒跟片中女友拉娜康多有30公分以上的身高差，林書宇笑說有場要從遠處拍他們逛夜市的畫面，拉娜康多因為被埋沒在人群中完全無法拍到，工作人員只能緊急去找了厚底鞋，讓拉娜康多看起來顯眼些。

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另一部片「惡夏」主角窪田正孝是首度來台參與記者會，他今天受訪透露，去年曾私下訪台，對美食念念不忘，這次落地第一餐也吃了小籠包。他表示，演員比較像是單向輸出，但這次到台北電影節遇到很多人說曾看過他的作品，除了期待之後能來台灣拍片，「我的表演有好好傳達給各位，真的很高興」。

窪田正孝也笑說，去年跟家人來台灣玩，除了感受到台灣的溫柔親切，也吃了小籠包、蝦肉餛飩、炸醬麵等，對「蔥油雞便當」更是讚不絕口，「真的好吃，我是非常在意吃的人，畢竟我們活著吃到好的東西，心情就會好，演出狀態也會好」。（編輯：方沛清）1140628