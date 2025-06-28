黃子軒「牛騷」連摘金曲客語雙獎 登台熱唱客家山歌

（中央社記者王心妤台北28日電）歌手黃子軒以專輯「牛騷」連續抱回客語歌王跟客語專輯獎，他現場演出客家山歌，並說已經夢想得客語歌王10幾年了。姑慕巴紹（Kumu Basaw）抱回最佳原住民語歌手獎。

黃子軒是「黃子軒與山平快」樂團團長，他以個人專輯「牛騷New Soul」抱回最佳客語歌手獎。他登台表示，距離上次得金曲獎已經9年，而他夢見得這獎已經10多年，「雖然我唱得沒比前輩多，但我很投入。」他感謝評審與夥伴，並說：「我很努力、很認真把客家話講好，把歌做好，我覺得我還在進步。」最後更在台上唱了一段客家山歌。

黃子軒二度登台後表示，希望大家也能將目光放在其他入圍者身上，「有人說我們客家音樂是小聯盟，其他人是大聯盟，但不是，我們是中華職棒。」他說，客家音樂人中有人為在地努力，也有人能上大聯盟，從各方面為客家音樂盡一分力。

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另外，姑慕巴紹（Kumu Basaw）以專輯「格拉孫Qrasun」抱回最佳原住民語歌手獎，專輯取賽德克族語「讚美」之意，象徵著一切的祝福與美好已經開始。她表示，唱歌的夢想一直放在她的心裡，雖然有苦難但未放棄，「我相信，苦難是畫了妝的祝福。」

最佳原住民語專輯獎由歌手戴曉君（Sauljaljui）以專輯「尋走VAIVAIK」獲得，她一度哽咽到說不出話，並說希望在台灣望眼國際時，也要回頭看看根源的文化，並說，「雖然爸爸一直要我考公務員，他在天上了，但希望他不要再讓我考公務員了。」氣氛相當溫馨逗趣。（編輯：方沛清）1140628

第36屆金曲獎28日晚間在台北小巨蛋熱鬧頒獎，歌手黃子軒（圖）獲最佳客語歌手及最佳客語專輯獎，開心親吻雙獎座。中央社記者趙世勳攝 114年6月28日