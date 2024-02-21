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黃子軒翻玩語言 自嘲「客家諧星」打造新式客語歌

2024/2/21 16:46
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（中央社記者王心妤台北21日電）二度摘金曲獎最佳客語專輯的組合「黃子軒與山平快」主唱黃子軒今天推出個人專輯「牛騷」。黃子軒以香港作為靈感，自嘲是「客家諧星」，巧妙翻玩客語跟不同語言發音跟語意。

黃子軒今天在記者會上表示，專輯名稱「牛騷」（New Soul），取自客語形容老市場的「牛騷味」，正巧跟英文的New Soul（新靈魂）有類似發音，與專輯想保有傳統客語文化厚度的期待相同。黃子軒笑說：「我是諧音梗愛用者，大家都叫我『客家諧星』，所以在專輯名字上就展現了我的個人特色。」

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黃子軒邀請去年入圍金曲歌王的歌手The Crane鶴擔任製作人，黃子軒坦言，一直是鶴的粉絲，這次能合作就是粉絲圓夢。他也提到，新歌「飲茶一事」由影帝陳以文主演，很驚訝陳以文一秒就入戲，眼神跟動作都充滿故事感，氣場震懾劇組，「真的是超猛。」

對於推出個人專輯，黃子軒受訪時強調，樂團只是用不同的方式打造音樂作品，希望樂手不只專注樂器，可以接觸更多類型音樂工作，「就像去年底辦了個人演唱會，也是有樂團成員一起表演，還是會有樂團的樣子。」他也說，現在的單飛形式是種獨特的演出嘗試，「我都覺得自己有在進步。」（編輯：李亨山）1130221

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