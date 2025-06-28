陳以恆奪金曲台語歌王 高喊台灣獨立音樂萬歲

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（中央社記者洪素津台北28日電）歌手陳以恆以專輯「罐頭塔」奪下台語歌王，他為與阿嬤溝通勤學台語，也表示把台語講回來是自己一直在做的事，可以做成專輯更開心，他奪獎高喊：「台灣獨立音樂萬歲」。

陳以恆以台語專輯「罐頭塔」奪下台語歌王，他用葬禮上的「罐頭塔」為題做音樂創作，表示自己遭遇家人因生病逝世，讓他的心態在這4年間變得更加成熟與強大。

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陳以恆奪獎後坦言鬆了一口氣，未來也會以台語繼續創作，他分享英文其實是他最常講的語言，但跟家人相處時卻發現自己不會講台語，「這很弔詭，所以把台語說回來是我一直在做的事情」。

陳以恆在得獎感言時提到阿嬤數次，他表示自己的阿嬤就跟大家的阿嬤一樣，「就是怕你餓」，陳以恆坦言有一次要跟阿嬤學做菜，但卻不知道怎麼跟阿嬤溝通，所以學台語是很重要的事，未來陳以恆也會持續用台語創作。（編輯：李亨山）1140628

陳以恆以台語專輯「罐頭塔」奪下台語歌王，得獎感言高喊「台灣獨立音樂萬歲」。（台視提供）