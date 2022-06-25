中國北方熱浪來襲 河北飆破44度

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中國大陸北部連日來迭遭熱浪侵襲，多地出現破攝氏40度的高溫。繼河南鄭州24日測得破紀錄的42.3度，河北石家莊市25日最高溫飆破44.1度。圖為17日，鄭州民眾穿戴全套防曬裝備騎車。（中新社提供）中央社 111年6月25日

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（中央社台北25日電）中國大陸北部連日來迭遭熱浪侵襲，多地出現攝氏35度以上甚至破40度的高溫，熱過新疆吐魯番。繼河南鄭州昨天錄得破紀錄的42.3度，河北石家莊市今天最高溫飆破44.1度。

綜合官方通報與陸媒報導，6月15日以來，河南、河北、山東、陝西關中及蘇皖北部多地出現35度至40度高溫，多個氣象站監測突破歷史同期極值。

中國中央氣象台連續11天發布高溫預警，並指河北中南部、山東西北部、河南西北部等地局部地區可達40度以上。

其中，河南多地24日包攬當天全國最高溫前10名，鄭州上午9時的溫度就超越最熱的新疆吐魯番，刷新最高溫記錄，達到42.3度，突破鄭州站1954年10月建站以來的6月下旬歷史極值。焦作市破43度，創今年中東部新高。

河南高溫引發熱議之際，今天被相鄰的河北省超越。氣象預報指今天保定、廊坊及以南地區最高溫可達37至40度，局部地區可達41度以上。

下午2時，河北9個地方占據全國最高溫前10名。下午2時46分，石家莊市藁城區錄得破紀錄的44.1度，是今年河北乃至整個中東部地區的最高溫，直逼河北2009年6月25日的歷史最高溫紀錄44.4度。

不過近期的熱浪明天起可望舒緩。氣象預報顯示，中國大陸北部26日將迎來強降雨，部分地區還會出現暴雨。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110625