日政府促民眾省電 8月起實施點數回饋金新制

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本政府促使民眾節約用電，將針對參與電力公司省電方案的家庭及企業等實施「省電點數回饋金」的新支援制度。預計今年8月開始實施。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府對於實施一定程度節約用電的家庭等將廣泛實施給予點數回饋金的支援新制。

日本經濟產業大臣萩生田光一今天在內閣會議後的例行記者會上表示，期待更多民眾、企業更有效的利用電力，如果參加各家電力公司的省電方案的話，政府將採行新措施以支援民眾、企業以減輕電費負擔。

他說，對於參加各電力公司省電方案的家庭，政府將給予相當於2000日圓（約新台幣440元）的省電點數回饋。目前正在籌備，預計今年8月開始實施這新制度。此外，也正研議秋天以後，天氣變冷時，對於參加各電力公司省電方案努力節約用電的家庭、企業，也給予點數回饋。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上表示，今年夏天確保電力供應是很重要的事。政府將努力促使火力發電廠重啟運用等，會做好供電方的應對。

松野說，民眾為了避免中暑，適當的使用空調也很重要，政府並沒拜託民眾勉強省電。對於參加省電方案的家庭，8月將開始實施給予2000日圓點數回饋的制度。

日本首相岸田文雄本月21日在首相官邸（行政中心）召開「物價、工資、生活綜合對策總部」的首次會議。就日本電費飆高一事，他在會上表示，考慮針對進行節電的家庭實施「省電點數回饋金」制度。

這被認為除可減低物價高漲對家庭及企業經濟活動的負面影響，也可改善今年夏冬日本電力供需窘迫的問題。

雖然日本有部分電力公司已採用「省電點數」制度（類似需量反應制度），但仍有不少家庭是與沒實施此制度的電力公司簽約，因此日本政府才思考出由政府設計的省電點數回饋金新制。（編輯：黃自強）1110628